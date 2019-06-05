何時平反六四 78%稱無法估計

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，這反映市民對中國近年政治氣候、特別是國家主席習近平上台後的政局感到悲觀，更難寄望能平反六四。

10年5問 今年比例最高

除「無法估計」選項外，昨日有10.1%受訪者預料20年後才能平反六四，5.1%認為能在11至20年內平反，3.2%認為需時6至10年，只有3.8%估計能在5年內平反。

今年六四晚會主題為「人民不會忘記」，本報問受訪者，隨着時代過去，香港人會否逐漸淡忘六四事件，38.6%認為港人「肯定不會」淡忘，19.6%認為「可能不會」，35.1%稱「可能會」，3.2%稱「肯定會」，另有3.5%表示無意見或難講。

會否淡忘 39%肯定不會 35%可能會

以年齡層進一步分析數據，29歲或以下受訪者中，51.1%認為港人會淡忘六四，高於認為不會的47.9%。30至45歲受訪者中亦以認為港人會淡忘六四佔多數，佔53%，較認為不會的44%高。相比之下，46至60歲受訪者中，74.7%認為港人不會淡忘六四，遠較認為港人會淡忘的24.1%高。至於61歲或以上年齡層，亦有65.2%認為不會，認為會的只有24.6%。

另外，316名受訪者中，26.9%昨表示是首次出席六四晚會；以年齡層分析，29歲或以下受訪者有逾半都是首次出席，比例是各年齡層最高。21.5%受訪者稱昨日是第2至5次出席晚會，第6至10次、第11至15次，和第16次或以上者，各佔逾一成，至於過去每年均有出席的受訪者佔8.5%。