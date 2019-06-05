明報民調：九成受訪者反修例 七成稱周日遊行 學者：社會重回佔運前氣氛

明報記者

昨晚六四集會人數，平了2014年佔領運動前的六四集會最高紀錄。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，在《逃犯條例》修例爭議下，現時社會已回到佔領運動前「最劍拔弩張、一觸即發的氣氛」，促使更多市民出席六四集會。他相信昨日集會人數平紀錄除因30周年外，亦受反修例民意帶動。蔡子強表示，大部分反對修例者除口頭表態外，同時表明將身體力行出席遊行，反映政府輕視社會對修例的反彈，強調若政府強行通過修例，將令民望進一步低落，更或會觸發移民潮。

本報由昨午4時起至集會8時開始前，訪問316名出席集會市民，結果顯示76.3%受訪者「非常反對」修訂《逃犯條例》，18%表示反對，2.2%表示中立，3.2%稱無意見或難講，只有1名受訪者（0.3%）「非常支持」。

298名非常反對或反對修例的受訪者中，73.2%表明會出席周日的反修例遊行，13.8%表示不會，13.1%稱未決定。

何俊仁：抗爭到底 與悼六四一脈相承

支聯會主席何俊仁昨在集會宣讀大會宣言，形容港府建議修訂《逃犯條例》，是企圖摧毁香港法治、威脅港人人身安全，強調要抗爭到底，這與香港30年來悼念六四一脈相承。

78歲的湯先生昨首次出席六四集會，他說除因今年是30周年重要年份外，亦對逃犯條例修例等事件感到「激氣」，認為香港近年愈變愈差，而市民反對修例，正源於不相信中央政府。

出席者：昔尚有平反希望 今萌念移民

市民蘇小姐認為，修例將內地和香港兩地的法制融合，但香港卻沒有話語權，質疑修例後特首根本不能為港人把關，內地法律更只是保障共產黨。八九學運領袖封從德日前被港府拒絕入境，蘇小姐憂慮香港言論自由逐步收窄，不知道將來界線在哪裏。

50歲家庭主婦程太昨與丈夫和女兒出席集會，她說以前對平反六四還有希望，但港府提出修訂逃犯條例後，反映中央要「控制香港」，自己對港已失去希望，更有移民打算。