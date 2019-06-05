唱《回憶有罪》 黃耀明：最壞時代唯有抗爭

支聯會邀請明哥上台獻唱時，不太習慣參與遊行、政治集會的他考慮了好一陣子，直至上周偶遇支聯會秘書李卓人才答應，「我避不到」。新歌叫《回憶有罪》，他說擔心人們遺忘，更想告訴公眾，在暴政之下唱首歌、寫篇文章、說句話，都容易變成「犯罪」，故認為若6月9日不上街反對修訂《逃犯條例》，只怕未來會被引渡到內地。

被問不少當年與他一同參與1989年「民主歌聲獻中華」的藝人，今日都不再談六四，明哥說這是個危險的時代，「就是因為回憶有罪、燭光有罪，我們在社會，任何政治信念、思想都會犯罪」。當年藝人是否背棄學生？他說不敢評論他人，只道很多人都有很多包袱。

問藝人噤聲 嘆「很多包袱」

往年坐在台下，他自覺像時刻警醒戰爭罪惡的德國人，手上燭光是用以提醒公眾與當權者，我們與惡的距離如此接近。他自言並非愛國者，但維園的舞台亦非專屬愛國者，而是屬於所有港人，在他看來，集會只是關於對抗暴政、爭取民主，「你是否愛國，並非很重要」。