曾被回憶壓垮 讀朱牧陳情書醒覺 親歷鎮壓港人：關鍵時刻要有勇氣

【明報專訊】在佔中案被判罪成及緩刑的牧師朱耀明昨晚在支聯會六四集會上台發言，他說自己的「兄弟」仍在獄中，認為社會有異見者在監獄，「我們就沒有真正的自由」。30年前在京親歷六四鎮壓的港人李蘭菊亦上台親述經歷，談到北京醫護人員以救護車送走香港學生離開廣場時，她一度哽咽，說30年來都記住當日的學生和民眾︰「他們是1989年的世界公民，他們撼動全世界。」
朱：異見者在獄 我們沒真自由
當年是營救民運人士「黃雀行動」骨幹成員的朱耀明，昨在台上提到「佔中」的同伴，「我想起我的兄弟仍在監獄」，說若社會有異見者在監獄，「我們就沒有真正的自由」。他其後受訪時說，發言是為了表達戴耀廷、陳健民的希望︰「我們在外面的自由人，定要為不自由人奮鬥」，並稱自己與獄中四子一直同心。他又透露在佔中案審訊期間，曾估計自己無法參加今年集會，只能在獄中靜默悼念，甚至準備了談六四感受的錄影片段，結果昨晚他仍能親眼看見一片燭海，感到慶幸。
李蘭菊：當日醫生囑廣傳所見
於30年前以香港大專生身分到北京支援學運的李蘭菊，亦從加拿大返港上台分享經歷。她說，雨傘運動一些場面與六四相似，觸發記憶，「壓垮了精神健康」，本不願意再提及事件，直至佔中案九人被判罪成，朱耀明的陳情書令她明白在關鍵時刻要有勇氣，決定返港出席集會。她憶述當年在北京的情况，周遭有槍聲、爆破聲，有中學生稱哥哥被打死，曾衝向軍隊而被她阻止，但半小時後，「有人告訴我，該小兄弟滿身是血，被抬回救護站」，她當時感暈眩，被送到救護站，眼前死傷枕藉，其時救護車到來，要送香港學生離開現場。
李蘭菊記得有女醫生拉着她的手說︰「孩子呀，聽我說，要上救護車，要離開天安門廣場，安全返港，告訴人們今天發生的一切，我們的政府如何對待我們。」語畢，李蘭菊哽咽，說自己30年來一直記住學生民眾的面容、聲音、生命最後的體溫，反對中共形容他們為「暴徒」，「他們是1989年的世界公民，他們撼動全世界」。