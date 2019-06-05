曾被回憶壓垮 讀朱牧陳情書醒覺 親歷鎮壓港人：關鍵時刻要有勇氣

朱：異見者在獄 我們沒真自由

當年是營救民運人士「黃雀行動」骨幹成員的朱耀明，昨在台上提到「佔中」的同伴，「我想起我的兄弟仍在監獄」，說若社會有異見者在監獄，「我們就沒有真正的自由」。他其後受訪時說，發言是為了表達戴耀廷、陳健民的希望︰「我們在外面的自由人，定要為不自由人奮鬥」，並稱自己與獄中四子一直同心。他又透露在佔中案審訊期間，曾估計自己無法參加今年集會，只能在獄中靜默悼念，甚至準備了談六四感受的錄影片段，結果昨晚他仍能親眼看見一片燭海，感到慶幸。

李蘭菊：當日醫生囑廣傳所見

於30年前以香港大專生身分到北京支援學運的李蘭菊，亦從加拿大返港上台分享經歷。她說，雨傘運動一些場面與六四相似，觸發記憶，「壓垮了精神健康」，本不願意再提及事件，直至佔中案九人被判罪成，朱耀明的陳情書令她明白在關鍵時刻要有勇氣，決定返港出席集會。她憶述當年在北京的情况，周遭有槍聲、爆破聲，有中學生稱哥哥被打死，曾衝向軍隊而被她阻止，但半小時後，「有人告訴我，該小兄弟滿身是血，被抬回救護站」，她當時感暈眩，被送到救護站，眼前死傷枕藉，其時救護車到來，要送香港學生離開現場。

李蘭菊記得有女醫生拉着她的手說︰「孩子呀，聽我說，要上救護車，要離開天安門廣場，安全返港，告訴人們今天發生的一切，我們的政府如何對待我們。」語畢，李蘭菊哽咽，說自己30年來一直記住學生民眾的面容、聲音、生命最後的體溫，反對中共形容他們為「暴徒」，「他們是1989年的世界公民，他們撼動全世界」。

明報記者