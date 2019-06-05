記憶與燭光 一代一代傳 昔日上街學生今為人母 三代齊赴維園

明報記者

母親：30年前中四生 瞞媽媽去遊行

40多歲的何太，六四事件發生時仍是中四學生，看到電視新聞後，對北京年輕人遭遇尤感傷心，「起初很多人絕食，到最後六四當晚，那麼多人在木樨地和長安大街那裏，單車載着受傷市民和學生」，令何太百感交集，難以理解當時軍人為何要對手無寸鐵的人開槍。何太憶述，當年沒跟母親說聲，便隨同學參加民主歌聲獻中華、百萬人大遊行等，支持民主和北京學生，「（母親）應該當我出街而已」。

外婆：憂回歸後無法參與 97年首到集會

現年80多歲的何太母親，亦笑言當時毫不知情，又說自己起初也沒有參與六四集會，但至1997年6月4日，因怕回歸後不能出席六四集會，決心與女兒一同到維園，只求六四事件不被忘記，「坦克車那幕，太過殘忍」。

「天安門母親不可正式悼念 是很傷心」

14年前，當何太成為人母，為支持天安門母親，就算要推着嬰兒車，也與兒子一同到維園，「（天安門母親）不可以正正式式去悼念自己的兒子，成日要收收埋埋，都是一件很傷心的事」。為人母親，何太盼望兒子能成為「正直、開心和有用的人」，過去亦通過當年新聞片段和報章，教導兒子六四歷史，「希望他知道真相，承傳到下去」。至於會否有平反一日，何太心存希望，但總覺「難一點」，因不認為中央政府會知錯，承認六四是屠殺，「我想要等很多年，等那些開明的領導人才會有這樣的機會」。

外孫：冀更多人知歷史 讓中國未來有民主

現就讀中二的何太兒子說，也希望承傳六四歷史，令更多人知道發生過這樣的事，繼而讓中國未來有民主制度，「若果中國有，香港才有一個更好的制度」。雖已沒有回歸的不確定性，但近日掀起《逃犯條例》修訂爭議，何太說有憂慮，但若明年仍有晚會，也會到場出席，「不會拉晒這麼多人啩？」

生於6月4日 少年不正日慶生

另一種重疊，則令陳先生16歲的兒子自懂事以來，都不會在生日當晚慶祝。六四發生時26歲的陳先生，對六四事件感憤怒及哀傷，故兩名兒子出生後，每次出席六四集會也會帶他們來了解真相，「將我所知、我親身經歷的事讓他們知道」。陳先生的長子生於2003年6月4日，自小學懂性以來，便自願出席集會，「就是因為這天生日，讓我更清楚知道此事」，亦會另選時間慶祝生日。