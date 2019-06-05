天安門母親：維園燭海伴渡坎坷

張先玲在維園燭光集會的錄像講話中稱，30年前那個血腥晚上，北京上空的激烈槍聲、裝甲車的橫衝直撞、穿梭的救護車以及親人們最後的身影，至今「天安門母親」記憶猶新，巨大的悲痛化為支撐他們抗爭的動力，不是一句「政治風波」就能抹去。她續稱，多次就「六四」通過法律解決向政府提出對話，惟當局不敢回答。

一直求對話 當局不敢答

另外，張先玲和發言人尤維潔等10多名六四死難者家屬昨晨在北京當局安排下分批到萬安公墓拜祭，儀式由尤維潔主持。尤維潔稱，不論前面有多大艱難，仍會繼續下去，「因為這是一個人應該做的事情」。

張先玲拜祭兒子王楠時說，過去30年政府想方設法掩蓋這件事情，「但歷史的真相是掩蓋不住」。她說，向香港的「六四紀念館」捐出王楠遺物，包括他中彈時所戴的頭盔，是希望向世人展示兒子被殺的罪證，認為國家應公布真相，並且依法賠償和道歉。

家屬在悼辭中亦表示，當局一而再提出依法治國，但若六四這件由國家犯下的刑事殺人罪不能依法解決，誰能相信依法治國的口號。「天安門母親」成員呼籲，全世界有良知的人和各國政要支持他們的要求，公開、公平、公正解決六四事件，安撫逝者的靈魂。