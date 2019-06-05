18萬燭海 「港人記憶戰勝遺忘」 支聯：悼六四人數5年新高 警稱高峰3.7萬

集會以「人民不會忘記」為主調，然而反對政府修訂《逃犯條例》的言論穿插整個集會。支聯會主席何俊仁稱集會人數創新高與逃犯條例有關，但認為市民出席的主旨仍是心念六四，要求爭取公義。警方表示最高峰時有3.7萬人；翻查2014年集會主辦方稱有逾18萬人，警方當時的數字則有9.95萬。

6足球場草地爆滿

維園下午下着雨，濕透的地面無阻集會者熱情，他們帶着雨具來到台前較佳位置，當中以長者為主，亦有不少年輕人。至7時入黑後雨勢停止，更多人進入維園，接近8時集會未正式開始，6個足球場已坐滿人。支聯會糾察將人潮分流到草地，但人潮仍從天后港鐵站、銅鑼灣記利佐治街一帶湧入維園，大批市民一度擠於外圍一帶排隊等候入場。

兩代人同點火炬 「照耀後來者」

集會晚上8時許開始，支聯會主席何俊仁及一眾常委等向死難者獻花，及後與年輕人一同燃點火炬，象徵薪火相傳。副主席鄒幸彤致悼辭時提到，北京學生於30年前，「你和同學們從校園出發，走過半個北京，公然反對黨報的定調，讓世界看見了不甘做順民的中國人」；學運最後以鎮壓結束，「你們留下的火種，仍照耀着後來者的路途」。鄒幸彤哽咽，稱會繼續為死難者討回公道，「記住那年初夏，因着你們變得不一樣的世界。記住，然後傳承下去」。

之後，由當年赴京聲援的學聯前成員李蘭菊、「黃雀行動」骨幹成員朱耀明等發表講話，憶述當年武力鎮壓和現今香港有「異見者」入獄的情况。市民高舉蠟燭合唱《自由花》，歌聲響徹天后及銅鑼灣一帶，從高空所見，市民高舉的燭光再度照亮維園、照亮一顆顆追求平反六四的心，30年來未變。

主調「人民不會忘記」

反修例言論穿插集會

距離民陣發起6月9日（周日）反對修訂逃犯條例大遊行僅5天，支聯會昨晚集會以「人民不會忘記」為主調，程序沒有特別加入反修例環節，但無論是司儀、嘉賓的發言，均穿插反對修例及呼籲市民上街的言論。

何俊仁：出席者主要就六四30表態

何俊仁於集會後接受訪問時認為，今年人數創新高雖與修訂逃犯條例有關，但出席集會者主要仍是就「六四」30周年表態，「反映香港人記憶戰勝了遺忘」。對於今年有不少年輕人參與，他亦感到振奮。

支聯會宣布昨晚有逾18萬人出席集會，數字與2012年及2014年一樣，並列為最多人出席的三年之一。警方稱昨最高峰有3.7萬人集會；2012年及2014年，警方公布數字分別達8.5萬及9.95萬人（見圖）。

根據港大民意研究計劃過去就維園六四集會的人數估算程式，維園足球場、中央草坪、南亭廣場、籃球場和通道5個地方的面積總和約為4.3萬平方米，若以每平方米容納2.8人計算，5個地方均佈滿人，則約有12.1萬人；若以每平方米容納2.5人計算，則約有10.8萬人。

明報記者 李以莊、梁智康、畢嘉敏、陳柔雅、邱榕瀅、陳嘉詠、劉家豪、鍾妍、岑詠欣、何宛兒、何郁慧、魏綺婷、伍浦鋒、鄭海龍

實習記者 陳諄䚻、張彤、淦楚楚、趙苡彤

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