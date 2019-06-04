「6月4日港人最靚 服務市民不枉此生」

吳先生本居於新界，和他在天后走着，橫街窄巷左穿右插，老馬識途，到了常去的茶餐廳：「我本來不熟這裏的，但每年都到維園，佈置完場地便來這裏吃點東西，準備晚會。」

受民促會爭「88直選」感召

早於1987年，他受民促會爭取「88直選」（爭取1988年立法局引入直選議席）的理念感召，幫忙當義工，協助蒐集市民聯署，交予民促會成員送上北京。至1989年學運爆發，民促會多次舉辦遊行、集會聲援北京學生，吳先生有份幫忙號召市民、寫標語、維持秩序。5月20日，8號風球，司徒華在電台宣布不會取消遊行，吳先生和友人乘私家車穿梭港九新界，呼籲市民出席，「風勢很厲害，我們全身濕透」，最終翌日逾百萬人參與，民促會易名支聯會，吳先生見證着支聯會成立，也義不容辭繼續幫忙，「當時沒想到，做了30年（義工）也未平反（六四）」。

憶6年前晚會大雨 市民不願走

維園燭光集會，場內秩序由吳先生等糾察長負責，除指示市民進出，也協助派發場刊、蠟燭，30年來風雨不改，「每年都見到老朋友，不用約，朋友想看我是否健在，便來維園」。每年看着數以萬計香港人「又迫又熱」前來維園：「6月4日的香港人最靚，自己也受感動。」2013年，滂沱大雨澆壞了音響，澆不熄港人滿腔熱誠，大會因擔心漏電，宣布集會提前結束，「市民最初不願走，後來才聽大會勸喻，有秩序地冒雨離場，不慌不亂」。每年集會結束後，支聯會義工還要清理場地，翌日交還政府，「很多人徘徊場外，一呼籲就有人來幫手搬鐵馬、剷蠟，垃圾不用撿，市民自己會帶走，哪用像年宵，要食環署清理一整晚？」

如今吳先生已感體力不如往昔，「想到自己一把年紀，時日無多，做得多少便多少」，已沒參與搬運、佈置場地等工作，卻還是希望每年盡一分力，到場打點，「是我想謝謝香港市民，他們對支聯會支持，我不枉此生，今生無悔，比起當年學生，我們只是九牛一毛」。