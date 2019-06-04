59%人撐平反六四 年輕人最支持 港大民研：顯示後生一輩對民主追求

明報記者

特首司局長未回應對六四態度

本報上周向特首、3司13局長查詢八九民運期間曾否參與相關遊行集會、是否贊成「平反六四」等，各官員統一透過政府發言人回覆稱，六四發生至今30年，香港每年仍有團體舉辦相關活動；自回歸以來，香港一直根據《基本法》享有言論、集會等自由。全部均未回應對六四事件的態度。

今間有驟雨 支聯籲帶雨具赴集會

支聯會今晚8時舉行維園六四集會，天文台預計今日間中有驟雨及雷暴。支聯會副主席蔡耀昌說，每年集會風雨不改，建議市民可備雨具。他說2013年因大雨令會場音響及燈光故障，此後支聯會已加強措施應付雨天，如將設備升高；並與維園管理處溝通，每年6月4日前管理處會加強維園通渠工作。他稱今年是六四30年，意義重大，天氣雖有影響，但希望更多人前來參與。

37%憂中國人權惡化 有紀錄新高

港大民研在脫離港大前最後一次公布六四事件周年調查，於5月20至23日電話隨機訪問1013名18歲或以上操粵語香港居民，59%受訪者支持平反六四；不支持者佔23%，跌1個百分點。62%人認為港人有責任推動中國民主發展，升6個百分點；認為中國現時應較着重發展民主的受訪者比率升5個百分點至50%，是1993年調查開始以來的新高。

人權狀况方面，37%受訪者估計3年後中國的人權狀况將較現時惡劣，較去年升6個百分點，亦創調查開始以來新高。

封從德被拒入境 朱耀明：入境制度正崩潰

八九民運後被通緝的21名學運領袖之一的封從德，前日來港被拒入境，支聯會常委朱耀明昨接受商台節目訪問時說，封從德被拒入境是預期之內。他說，民運人士能否入境，顯示一個地方的出入境自由度，事件反映港府入境政策和制度都正在崩潰；而六四發生30年，即使當年學運領袖入境也不會做到什麼事，反映內地政府仍然介懷六四。保安局長李家超昨表示，不會評論個別個案；每宗入境申請，入境處按香港的法律與入境政策處理。

另外，45個民間團體及政黨等昨發出聯署聲明，稱維園的燭光是港人不可欺侮的象徵，「三十而立，這場運動到了反思與再出發的時刻」。

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