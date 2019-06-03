外判工自白：全部人收到錢 不知待何時

無要求跑數 同事聽歌玩手機

我負責的第二部分要輸入中文姓名、地址、銀行戶口號碼等，當中又以輸入銀行編號連戶口號碼最容易出錯，因為涉及13至15位的數字。其實我不明白，花這麼多人力物力將市民手寫資料輸入電腦，為何一開始不直接讓市民在網上輸入資料，減低出錯的可能？

好多人以為政府在審批申請，好快會派錢，但其實我近期輸入的申請表，就見過日期一欄填寫了1月21日，亦即在網上下載表格的首天，這份申請表足足等了幾個月，其實仍處於第二部分資料輸入的階段。要全部人收到錢，不知等到何年何月。

之前新聞提到因工作壓力大，職津處好多人離職，坦白講，我沒有被要求『跑數』，事實剛剛相反，一般人每日大概可以完成150份，但有部分人每日只是輸入幾十份。我見過不少同事甚至會拿電話出來玩手機或聽歌，有時不是我們不想做，而是電腦系統壞機，想做都無得做。不過，聽歌玩手機其實是小事，但如果有人用手機拍下市民的個人資料，那就有可能令私隱外泄。

雖然壓力不大，不過好多職員離職是事實，尤其外判員工，他們離開是因為工作太無聊，人工亦不算高。我們外判員工時薪是55元，公司不計飯鐘錢，即日薪是440元，所以好多人返工數天便辭職，我就見過一日內超過10名新人返工。而我們這些外判員工根本無職員證，出入辦公室都只是跟人出入。我們返工初期亦無獲發電腦登入名稱及密碼，只是借用已離職的職員登入資料，若之後有什麼出錯，根本追查不到是哪些環節出現問題。」