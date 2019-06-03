兩外判商入資料 未見中標紀錄

政府：職津處按報價形式購服務

本報綜合員工提供的資料，發現至少兩間外判公司被委託處理關愛共享計劃的申請，包括柯達（中國）有限公司及凸版資訊（香港）有限公司。記者翻查憲報內兩間公司近一年的中標紀錄，其中柯達曾獲批職津計劃及個人交津計劃資料輸入服務；凸版資訊則獲批學生資助處的綜合學生資助系統輸入服務，未見兩公司與關愛共享計劃相關的中標紀錄。

本報向政府查詢外判服務的金額、人數，以及為何無招標等問題，政府發言人回覆，職津處按運作需要採購服務，均遵照政府《物料供應及採購規例》以報價形式採購，有關做法與其他政府部門以報價形式採購服務的做法無異。

柯達及凸版資訊至截稿前未有回覆。

太子4層辦公室月租350萬

除外判服務金額，記者翻查職津處在太子始創中心14至17樓辦公室的土地註冊紀錄，當中的租約顯示，14至16樓每層辦公室月租約93萬元，17樓月租約73萬元，4層辦公室月租合共約352萬元。

政府發言人承認，職津處現時於始創中心14至17樓的辦公室全部用作處理關愛共享計劃的申請，該處並非職津處原有的辦公室，每月租金約為350萬元。至於員工用以輸入資料的電腦系統，發言人稱該系統所涉費用約854萬元，於今年2月起投入服務，並一直使用至今，未曾更換。

明報記者