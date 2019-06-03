處理派4000 外判員工投訴亂象 收確認短訊不代表入齊資料 無證可入辦公室

入資料分兩次 政府：程序需細分

政府發言人回應稱，職津處工作的員工，包括外判公司的員工均會獲發工作證，亦有要求外判公司人員在員工上班時負責辨識其身分。發言人稱為處理龐大數量的申請表，需將程序細分並由不同組別員工負責，職津處完成輸入申請人基本個人資料後，會向申請人發出申請確認通知短訊，並稱負責審批的員工會核對已輸入的資料，並按計劃的申請資格審批。政府強調，所有員工均須簽署保密聲明，以保障計劃申請人的個人資料不會外泄。但政府並無回應是否未完成所有輸入資料程序、輸入的進度，以及連同外判員工在內的職員總數。

綜合職津處職員及外判員工提供資料及相片，除職津處一直稱聘用約700名員工，政府亦聘用至少逾百名外判員工處理市民個人資料，當中至少涉及兩間外判公司（見另稿）。無論是職津處職員或外判員工，均在太子始創中心14至17樓辦公室上班，但由於外判員工流失率極高，外判員工大多未獲發職員證或感應卡，員工均是跟隨別人「自出自入」，進出辦公室亦毋須登記。記者上月在辦公室門外觀察，不時有員工在門外等候職員開門，毋須檢查身分就能進入辦公室。

載申請表紙箱放走廊不封存

根據相片可見，辦公室內的走廊擺放了數十個載着市民申請表但未有封存的紙箱，房間內亦有申請表隨便放在桌上，員工稱即使午膳甚至下班後，亦不會收好或交還主管。

發現電腦資料出錯 無法修改

員工稱，處理申請表分為多個步驟，先是俗稱「劏魚」的拆信，開封申請表；之後是為每份申請表分配獨立編號及貼上標籤；然後政府將資料輸入分成兩部分，第一部分只輸入申請人姓名、身分證號碼及手機號碼等簡單資料，以便處方發出確認短訊；第二部分才輸入較複雜的資料，如地址、戶口號碼等，完成所有輸入才進入審批程序。

員工質疑程序分散，出錯風險亦大，有負責第二部分資料輸入的外判員工便曾發現第一部分的資料出錯，惟主管解釋程序上不能修改電腦資料，只着他用鉛筆在申請表上圈起出錯部分。該員工稱，輸入資料工作進度緩慢，部分2月初收到的申請表仍在等候輸入第二部分資料，質疑政府只稱已向全部申請者發出確認通知，是在隱瞞實際處理進度。

明報偵查組

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