保安局長嚴正聲明：陳同佳不會移交內地

【明報專訊】政府稱以處理台灣殺人案和堵塞法律漏洞為目標提出修訂《逃犯條例》，惟台灣陸委會多次聲明如以「一個中國」為前提，不會同意移交陳同佳；民主黨立法會議員涂謹申在保安事務委員會特別會議上質問保安局長李家超，中央是否有意在修例後引渡陳同佳到內地受審，李家超嚴正聲明有關疑犯不會被移交內地，「只會移交至台灣」。
涂謹申質疑方便中央宣稱台灣屬中國一部分
李家超日前表示，修訂《逃犯條例》新建議移交要求必須由提出地的「中央機關」提出。涂謹申昨批評，港府近日亦不敢回應台灣的「中央當局」是什麼，他猜疑港府這樣做，是為方便日後修例後，中央會稱台灣是中國一部分，這樣便有理據向港府申請移交陳同佳到內地受審；他又稱，香港警方問台灣取得證據、錄像，也是為方便日後提交相關證據給內地。他批評，政府過去貶低議員提出的私人法案和大律師公會意見，導致香港無法處理該案。
李家超聽後提出嚴正聲明，指台灣殺人案的疑犯「不會被移交內地，只會移交至台灣」；如移交要求所涉及的刑事罪行，並非發生在請求移交國的境內，香港對有關罪行並無域外管轄權，則可不作移交。涂追問，中央政府有無向他確保修例後不會就此個案申請移交，李回應稱這根本不涉及中央政府的問題，強調香港不會將有關疑犯移交到內地。