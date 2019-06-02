保安局長嚴正聲明：陳同佳不會移交內地

涂謹申質疑方便中央宣稱台灣屬中國一部分

李家超日前表示，修訂《逃犯條例》新建議移交要求必須由提出地的「中央機關」提出。涂謹申昨批評，港府近日亦不敢回應台灣的「中央當局」是什麼，他猜疑港府這樣做，是為方便日後修例後，中央會稱台灣是中國一部分，這樣便有理據向港府申請移交陳同佳到內地受審；他又稱，香港警方問台灣取得證據、錄像，也是為方便日後提交相關證據給內地。他批評，政府過去貶低議員提出的私人法案和大律師公會意見，導致香港無法處理該案。

李家超聽後提出嚴正聲明，指台灣殺人案的疑犯「不會被移交內地，只會移交至台灣」；如移交要求所涉及的刑事罪行，並非發生在請求移交國的境內，香港對有關罪行並無域外管轄權，則可不作移交。涂追問，中央政府有無向他確保修例後不會就此個案申請移交，李回應稱這根本不涉及中央政府的問題，強調香港不會將有關疑犯移交到內地。