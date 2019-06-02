「程序嚴謹 重重把關」 張建宗稱無死線無政治任務

李未允與大律師公會討論

張建宗在節目稱，移交逃犯程序由中立、非政治化的公務員執行，強調無政治任務、無隱藏議程。他形容，有市民誤解，可能是政府講解不夠詳盡；節目後他重申政府一直樂意與不同團體及持份者溝通。不過，昨有議員在保安事務委員會上要求保安局長李家超應大律師公會邀請，公開討論修例，李家超只稱已閱讀公會及有關團體提交的意見，目前會盡量於立法會上解釋，未有承諾。

劉兆佳料中央港府不退讓

反修例遊行6月9日（周日）舉行，資深大律師、民主黨創黨主席李柱銘昨稱，香港作為國際城市，政府理應保障市民安全，最有責任阻止修例通過，現時政府卻帶頭提出修例，破壞立法會既定程序「直上大會」。他認為政府應撤回草案，而特首應負最大責任。全國港澳研究會副會長劉兆佳在一個場合稱，中央明確表態支持修例，已上升至國家主權、安全、國家聲譽、特區管治能力，以至《基本法》23條日後立法的問題，認為無論民意壓力多大，中央及港府都不會退讓。