不評論劉鑾雄個案 李家超指洗黑錢符移交門檻

在澳門干犯行賄貪污及「洗黑錢」兩罪的商人劉鑾雄被判囚5年3個月，他日前在港撤回司法覆核，政府於翌日提出修訂，將罪類收窄至可判處7年或以上刑期的罪行。區諾軒質疑雙方有否「夾過」，而若修例後，政府會否將他移交至澳門。

李家超稱不討論個別個案。其後民建聯張國鈞亦問及劉鑾雄案，他說，社會上有聲音質疑，港府提出的修訂，是否與劉鑾雄案有直接關係，要求局長清晰回應。李家超回應稱難以討論個別個案，但指出涉及貪污的罪行，好可能亦涉及處理黑錢的罪行。

李家超續說，據他理解，在澳門處理贓物的罪行，最高可判處8年監禁，這對於政府現提出處理7年或以上刑期的罪行，「也是可移交的罪案」。他補充說，移交是要當地司法管轄區提出，港府會從而按請求處理個案。

另外，民建聯梁志祥稱，如內地以交通罪名，並向港府提供證據、證人等，法院有否能力判斷證據真偽以決定是否引渡，防止有人「被砌生豬肉」。律政司副國際法律專員林美秀回應時說，港府已和外國有20多年的司法互助經驗，港府會要求引渡地區提供表面證據，如指證證人、直接證據，過程中被要求引渡的嫌疑人亦可提出不在場證據，以證明自己不是控罪所指的人。

引條文指被引渡無權舉證

法政匯思促律政司提出案例

法政匯思召集人李安然引《逃犯條例》23條（4）條文說，被尋求移交者任何否定指控的證據，不獲接納為證據，「該人無權提出上述證據」以及「任何法院均無權收取上述證據」，意謂被要求引渡者「不能舉證」。李安然促請律政司提出條文及案例，以證明被引渡者有「舉證」以證清白的權利。大律師公會執委石書銘稱，「證明自己不是控罪所指的人」是本港法庭唯一會接受由疑犯提出的證據，港府不會協助疑犯從請求方獲取證據，以證明該請求實際上是出於政治動機。