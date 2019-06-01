回應外國憂慮 林鄭：面對面解說能釋

駐港公署促英加勿「嚇唬別人」

林太昨日表示，曾接觸部分外國人士，他們對修例的疑慮「是因為他們的商界有疑慮」，而她觀察商界「很多對條例並不理解」，她強調只要有機會面對面逐一解說，能釋除很多疑慮。她說，若外國擔憂的出發點是重視雙邊關係，以及國民、企業在港的工作及投資，相信經解說後能釋除疑慮。

外交部駐港特派員公署昨回應英、加聯合聲明時表示，對有關國家一再干預香港正常立法進程表示強烈不滿和堅決反對，已分別向兩國駐港總領館提出嚴正交涉。公署敦促有關國家尊重國際法和國際關係基本準則，「摘下有色眼鏡，不要杞人憂天，自己嚇自己，更不要別有用心，嚇唬別人」。

泛民批李家超「不理解論」侮辱

昨日立法會保安事務委員會上，民主派會議召集人毛孟靜批評保安局長李家超「開口埋口話人不理解和猜疑」，不止侮辱港人，更侮辱國際社會，近日連英國和加拿大的外相都發聲明表示關注。

李家超昨出席由香港島各界聯合會主辦、「保公義撐修例大聯盟」協辦的座談會，解釋多項人權保障。政府日前將移交的刑期門檻由3年上調至7年或以上，多項涉及兒童的性罪行將被剔除，李家超強調，國際有條約保護兒童，若色情案件涉及16歲以下受害人，香港有域外管轄權，過往亦曾有港人於外地性侵兒童後在港被定罪。