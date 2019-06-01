「只限中央政府」台灣如何申請 林鄭：要了解 台陸委會：若前提一中 絕不接受

台灣陸委會回應時重申，港府修例若以「一中」架構為前提，「我方絕不會接受這種以消滅中華民國主權為目的之作為」，又稱：「港府所作調整無濟於事，絲毫不能緩解各界對『送中』所造成的人權及人身安全威脅與疑慮，更難獲得國際與香港社會的認可。」

政府一直稱修例目標之一是處理台灣殺人案。林鄭月娥昨被問到該案是否由台北的士林地檢署提出就可以，特區政府會接受由台灣哪一個機構提出。她稱，就個案形式的移交，特區政府需與申請方有協定，條件會在協定內寫清楚。她說，前日公布的修訂是回應社會訴求，移交申請方應是什麼機關，政府考慮了國際的做法後，認為應該是一個中央機關，不是一個地方的機關；就台灣當局而言，政府稍後會了解，「看看台灣當局究竟由哪一個（機關）提出」。

公民黨郭家麒昨在保安事務委員會指出，台方已說即使港方通過修例，亦不會提出移交台灣殺人案疑犯，修例不能解決該案。李家超回應稱，政府積極推動將疑犯移交到台灣的工作，盡最大努力與台方溝通，去年3月派警方到台灣了解事件、盡量搜集證據，收到台方邀請後，亦曾發信予台方，稱港方已積極調查和搜證，並回覆台方通過港台經濟文化合作協進會和「策進會」平台商討。

劉兆佳：涉麻煩政治問題

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受港台訪問時稱，若現時要求港府講明與台灣哪個單位接洽，涉及很多麻煩的政治問題。若港府表明把台灣視為中國一部分，台港雙方很難談下去；但若把台灣視作司法管轄區，雙方亦難以寫入移交協議。