田北辰說「6．27投票」 李家超不答「死線」否

今年度立法會會期在7月中結束，6月27日（周三）是7月前最後一節立法會大會。田北辰昨在會上點出此日期後，即惹來在座議員起哄，人民力量陳志全笑指田是「鬼拍後尾枕」。田隨即稱這只是他「個人想法」，又說是「有報紙報道有這樣的揣測」。

據悉政府想盡早通過 沒定死線

保安局長李家超沒即場否認「6月27日投票」之說，他會後被追問這日是否通過修例的「死線」，他說「尊重立法會審議法案的安排」。立法會秘書處回覆稱，在審議安排上，主席梁君彥尚未有任何決定。

有建制派私下說「有機會」在6月27日通過修例。該人說，法案委員會的現象亦肯定會在大會審議時出現，若泛民阻止討論，修例或會在缺乏討論下通過。另有資深建制派說，政府是提出盡快通過修例，建制派未有共識要於七一遊行前通過。

被問多少人上街方緩修例

李：爭議難免 應理性討論

另外，昨日在建制派不支持下，召開公聽會討論修例的臨時動議被否決。有建制派核心稱，相信泛民會動員參加公聽會，屆時難以控制時間，故不支持召開。

民主黨涂謹申問及當局有否「政治判斷」民陣6月9日的遊行要多少人上街，當局才會收回或暫緩修例。李家超未有正面回應，稱當局是聽取了不同界別的意見，又指修例「爭議性在所難免，希望大家理性務實討論」。李又說有很多人不了解修例草案，「新聞界和法律界朋友也好，與我們溝通時不了解逃犯條例的運作，沒有了解草案內容」。香港記者協會對李家超言論表示「極度遺憾」，斥新聞界曾約見官員討論，惟局長拒見。

法律界選委昨亦去信特首，邀請她或官員公開見面討論修例。