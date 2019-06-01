移交後審訊不公 鄭若驊：可當地申訴 拒法例寫入人權保障 稱保靈活性

委會階段截止 林鄭指再無修訂空間

多名議員要求將相關的人權保障直接寫入法例，鄭若驊則一再重申，在移交安排的協定中加入保障，是為政府保留靈活性。特首林鄭月娥昨被問到修例交到立法會大會後是否還有修改空間，她稱委員會階段修訂今日截止，應該再沒修訂空間。

政府前日公布的新建議，包括在兩地移交逃犯的協定中，加入無罪假定、公開審訊等限制。保安事務委員會昨日的特別會議上，李家超說請求方在簽移交協定時要作出承諾，若有司法管轄區違反承諾，所有人都會知道。楊岳橋揶揄稱，疑犯被移交到內地後受不公平待遇，政府是否會「唱通街」。鄭若驊回應時補充，若請求方違反承諾，香港政府會跟進，相關人士在當地司法程序可以提出行政訴訟或其他申請。

民主派會議召集人毛孟靜認為，應在法律中寫明要求，而不是只用「行政手段」，她質疑中國是香港的「宗主國」，林鄭月娥或日後的特首是否夠膽為人權保障出聲。鄭若驊稱，修例草案加入的「3A」條已寫明，在特首發出證明書啟動程序時，可以增加保障。

公民黨動議納人權保障 建制不支持下否決

公民黨楊岳橋和郭榮鏗提出臨時動議，要求政府於法例加入更全面的人權保障，結果在建制派不支持下被否決。毛孟靜要求鄭若驊全程出席立法會有關修例的審議，亦被否決。據立法會文件，鄭若驊不會出席今日的特別會議。

議會陣線朱凱廸在會後批評，鄭若驊說受不公平待遇的疑犯可在當地按程序申冤，「我介紹李文足給她（鄭），請她幫王全璋申冤」。王全璋是內地維權律師，於2015年「709大抓捕」捉走，扣留3年半不准見律師和家人，其妻李文足申訴無門。民主黨尹兆堅稱，諾貝爾和平獎得主劉曉波在內地被拘押至死，「局長要送港人上去面對同樣的遭遇」。

陳弘毅：與其他國家亦每個協議加保障

香港大學法律學院教授陳弘毅稱，政府以往與其他國家訂立長期移交協議時，也是每個協議加入進一步保障的條文，亦非在法例中列明。陳說，一般國際慣例上，若某國無遵守協定保障，另一方下次可不再作特別移交安排。他認為中港有憲制關係，相信內地會特別謹慎處理香港的移交個案，保證檢察官、法官遵守有關規定，香港亦有輿論監督。他續說，請求國的司法制度是否達到標準，按國際慣例是由行政當局評定，「法院無能力對整個國家的司法制度作評估」。

經民聯梁美芬說，當外地要求引渡疑犯，港府亦有權要求派員前往觀察或探望，現時港府駐內地辦事處應可扮演這功能。

大律師公會執委石書銘稱，較好的做法是仿效英國的引渡法，在法例中寫明若本港法庭認為疑犯被移交後人權得不到保障，有權拒絕移交。他反駁修例中加入的「3A」條不是保障，只是容許特首增加保障，增加與否是特首決定，反問若不相信獨立的法庭，「為何盡信特首」。

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