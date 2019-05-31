中學校長報案 稱遭冒名聯署反修例

保良局表示，接獲該校報告，校長及一名教師因名字被盜用而到警署報案，強調報案只針對懷疑偽造或使用虛假文書；又指校方曾向學生交代事件，以及解釋偽造或使用虛假文書乃刑事罪行。

發起人稱知悉後已刪名

發起聯署的校友陳先生（化名）稱，周二下午3時多發起聯署，曾核對聯署者電郵才在名單加上姓名，包括校長及一名教師，約一小時後有同學通知他，該教師在社交平台澄清沒參加聯署，「連她都是假，那校長都一定是假」，他已即時從名單中刪去兩人名字。公開該校報警一事的學生動源召集人鍾翰林，批評校方小題大做，不排除其他學校跟隨做法，令學生對聯署卻步。

教育局長楊潤雄稱，已向學校了解，校長認為是冒簽行為，亦不清楚誰所為，故選擇報警，強調「這不是針對誰簽名、不簽名的問題」。

截至昨日，最少300間大專和中小學的校友、教職員或學生發起反修例聯署。教聯會會長黃均瑜在港台節目批評有關聯署是「把學校擺上枱的政治操作」，質疑有關行動「騎劫學校」。對於教聯會曾發聲明支持修例，黃均瑜稱「好正常」，「香港有不同教育團體，有不同看法」，表達意見受《基本法》保障，並不牽涉學校及學生。

香港校董學會理事會昨亦發聲明，批評有人意圖將政治爭論帶入校園，擬製造浩大反對修例聲音，譴責此「惡劣的做法」，亦感遺憾。