葉劉無簽建制聯署 傍晚稱素來支持修例

田北俊揶揄建制

獲北京同意「才出來成功爭取」

自由黨榮譽主席田北俊相信，提高刑期門檻應已獲北京同意，揶揄建制派「什麼成功爭取？別人已同意才出來成功爭取？」他說葉太拒聯署或因她是公務員、紀律部隊出身，「當然希望多點權，多幾把刀、可多斬數人」，但強調葉太作為直選議員應想清楚將刑期門檻增至7年或以上，意味重婚等大眾關心的罪行亦可獲豁免。民主派會議召集人毛孟靜形容，建制派提建議是與政府「扯貓尾」，若政府不同意，建制派亦不會提出有關建議。

建制派在信中稱，把刑罰年期提高至7年，可反映《條例草案》處理的個案移交只針對嚴重罪行。除葉太外，立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼和實政圓桌田北辰亦無參與聯署。

葉太昨早解釋，不聯署是基於原則問題，政府早前將可移交罪行的刑罰年期提高至3年，她認為已足夠，若加至7年，嚴重的罪行如刑事恐嚇，及與槍支有關的罪行會獲豁免，或會影響警方打擊跨境罪案的工作。她晚上再向本報解釋因提高年期門檻由自由黨和商會提出，故當時有政府接納商界意見作修改的感覺。