葉劉無簽建制聯署 傍晚稱素來支持修例

【明報專訊】39名建制派議員周三向保安局長李家超發聯署信，就《逃犯條例》修訂提出兩項建議，包括將可移交罪行刑罰年期提高至7年或以上，及申請個案移交的當局應屬中央機關或部門。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀沒參與聯署，她昨早稱政府太傾斜商界，若政府接納建議，「到時可能我唔投票啦，因為政府都夠票」，又說行會沒有討論相關建議；至傍晚李家超公布修訂後，葉太向本報說素來都支持修例，而李家超有再向她解釋。
田北俊揶揄建制
獲北京同意「才出來成功爭取」
自由黨榮譽主席田北俊相信，提高刑期門檻應已獲北京同意，揶揄建制派「什麼成功爭取？別人已同意才出來成功爭取？」他說葉太拒聯署或因她是公務員、紀律部隊出身，「當然希望多點權，多幾把刀、可多斬數人」，但強調葉太作為直選議員應想清楚將刑期門檻增至7年或以上，意味重婚等大眾關心的罪行亦可獲豁免。民主派會議召集人毛孟靜形容，建制派提建議是與政府「扯貓尾」，若政府不同意，建制派亦不會提出有關建議。
建制派在信中稱，把刑罰年期提高至7年，可反映《條例草案》處理的個案移交只針對嚴重罪行。除葉太外，立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼和實政圓桌田北辰亦無參與聯署。
葉太昨早解釋，不聯署是基於原則問題，政府早前將可移交罪行的刑罰年期提高至3年，她認為已足夠，若加至7年，嚴重的罪行如刑事恐嚇，及與槍支有關的罪行會獲豁免，或會影響警方打擊跨境罪案的工作。她晚上再向本報解釋因提高年期門檻由自由黨和商會提出，故當時有政府接納商界意見作修改的感覺。