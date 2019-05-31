移交提6修訂 刑期門檻增至7年 須公開公平審訊拒寫入法例 李家超：最低度改變

涉色情刑恐7罪即被剔除

李家超昨晤傳媒時稱，中央尊重和支持特區政府有關增加修例保障的各項涉及內地措施。他表示，修例下的個案移交，屬於未有長期協定的補充安排，應該更謹慎處理，故應只處理須在香港高等法院審理、即可判監7年或以上的最嚴重罪行；新建議下，7項涉色情、刑事恐嚇和槍械的罪行將被剔除於適用範圍（見表）。另外，被移交港人在外地被定罪後可申請回港服刑，但此建議涉及另一法例，李家超稱政府會在逃犯條例修例通過後，與內地跟進。

申請方倘違諾 李：港府可交涉

對於疑犯被移交後，若申請方拒按承諾提供公平審訊權利，香港可如何跟進，李家超形容移交安排協議是「嚴肅、莊嚴」，深信承諾會獲履行，即使有地方違諾，港府亦可「交涉」，國際社會亦會批評。

政府以台灣殺人案為由推動修例，新建議下申請方只能由「中央機構」提出移交，然而台灣和內地涉及主權地位爭議，對於案件是否可由台灣法院以中央機構身分申請移交疑犯陳同佳，李家超無正面回應，僅稱港府「會同他們（台灣）傾」。立法會保安事務委員會今早舉行首次特別會議討論修例，李家超和律政司長鄭若驊會出席。

聲明方式說明 只處理中央機構要求

行政會議成員、資深大律師湯家驊形容，新修訂是重新定義嚴重罪行，做法不理想，但可紓緩不必要的憂慮，認為這是因政治現實而作的決定。對於政府只在政策聲明內說明由中央機構提出移交，他認為，負責官員在立法過程中會在立法會宣讀承諾，日後法庭要參考並適當處理，強調沒有可能在香港法例中明文限制其他地方的司法和執法程序。

湯家驊：是政治現實決定

張達明：無解決核心問題

港大法律學院首席講師張達明強調，新建議無法解決修例的核心問題，即內地法制不能保證疑犯的人權和公平審訊權利。他指國際移交逃犯協議範本有所規定，若申請移交方不符合公平審訊的人權標準，被申請方必須拒絕移交，他不明白為何政府拒絕將相關條文加入修例。張重申，香港法庭在修例後權力有限，面對移交申請時將承受很大壓力。

民主派會議召集人毛孟靜批評新建議只屬「小修小補」，民主派不會改變基本立場和原則，繼續要求撤回修例。她稱香港和國際社會均對內地司法制度缺乏信心，即使提高可移交罪行刑期，或由最高人民檢察院提出要求，都不會改變修例「送中」的本質。

4商會：已釋疑 籲盡快通過

中華總商會、廠商會、工業總會和中華出入口商會昨發表聯合聲明，歡迎當局「從善如流」，相信新措施已進一步釋除各界疑慮，呼籲立法會盡快通過修例。總商會亦發聲明，歡迎政府着力回應各界疑慮，鑑於公眾及本港專業團體對修例疑慮良久未息，該會希望政府能與各持份者多溝通。自由黨黨魁鍾國斌稱，新建議釋除部分商界疑慮。至於追溯期問題，他說李家超雖稱政府會要求申請移交方保證移交個案是在有限「追訴期」內（即提訴期限與罪行最高刑期掛鈎），但鍾說當局要在立法會上作出承諾，才具法律約束力，自己才會「收貨」。

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