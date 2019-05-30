羅便臣道同則2600呎單位 7700萬放售

潘樂陶去年底分別購入位於雅賓利大廈和羅便臣道1號的兩個單位，兩個物業步程相隔約10分鐘。記者日前以客人身分到羅便臣道1號一個放售單位參觀，該單位跟潘樂陶購入的單位屬同一間隔，面積及坐向均相同，單位擁「一套五廁」，業主開價約7700萬元。記者現場所見，該單位望向動植物公園，景觀開揚；內設3段樓梯，將兩層複式單位分隔成飯廳、客廳及睡房。地產代理稱該盤屬區內罕有的複式單位設計，故單位數目不多，亦不常有交易。記者翻查百樓圖網，樓梯屬原則設計，不是僭建。

前董事梁婉玲 與羅守輝妻子同名

另外，記者翻查公司註冊資料，潘樂陶購入的單位由保奇有限公司持有，該公司其中一名前董事為梁婉玲，與裕泰興家族成員、資深投資者羅守輝的妻子同名，唯一股東是一間名為「Palette Capital Limited」的離岸公司。本報向裕泰興有限公司查詢，至截稿前未獲回覆。

民主黨立法會議員林卓廷表示，雖然現行制度未有硬性規定須申報配偶名下的物業，「當然她（潘樂陶妻子鄭若驊）會主動申報就最好」。他又說，即使鄭若驊否認有實際利益，惟該單位由離岸公司持有，公眾無法得知有關物業會否與鄭若驊有關。

（偵查報道）