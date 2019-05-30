夫1.6億購兩物業 鄭若驊無申報 一單位避稅千萬 鄭稱無實際利益毋須報

明報偵查組

潘樂陶截稿前未有回覆

鄭若驊昨晚透過新聞秘書回覆，相關物業由於並非由律政司長實際擁有，司長亦沒有實際利益，按照規定毋須申報。至於相關的離岸公司，鄭若驊稱並非該公司的股東或董事，亦沒有實際利益。律政司長一直按照規定，就其作為政治委任制度主要官員及行政會議成員，作出相關的申報。潘樂陶則至截稿前未有回覆。

行政會議秘書處重申，行會成員需就包括以其配偶、子女或其他人士或公司名義擁有、但實際由成員擁有或有實際利益的土地及物業作出申報；但無回應鄭若驊的個案是否需要申報。

現時載於行政會議及律政司網站的兩份申報文件，均是鄭若驊去年7月作出的申報，當中披露鄭若驊以公司及個人名義，持有4個本地住宅及工廈單位，亦有申報丈夫潘樂陶持有的屯門海詩別墅獨立屋。不過本報查冊發現，潘樂陶去年底斥資逾1.6億元，先後購入兩個位於半山的豪宅，包括去年10月，潘以個人名義買入雅賓利大廈（The Albany）一個低層單位連車位，作價8980萬元，由於他非首次置業，須繳付樓價15%印花稅，涉及1347萬元。

羅便臣道單位公司持有 潘任董事 離岸公司唯一股東

潘樂陶去年12月再購入羅便臣道一個中層複式單位連兩個車位，該次交易疑以公司轉讓、即俗稱「買殼」方式購入。根據土地註冊處文件，該單位位於羅便臣道1號，業主為「保奇有限公司」，註冊紀錄顯示，該公司2011年以5350萬元買入物業後，再無交易紀錄。而公司註冊處資料則顯示，潘樂陶去年12月5日成為該公司董事，而兩名前董事則同日辭任，單位原本的按揭亦於前一日解除，交易後潘樂陶是公司唯一董事，公司註冊地址亦更改為安樂工程集團的辦公室地址。該公司唯一股東是一間英屬處女群島註冊的離岸公司，股東身分不詳（見另稿）。

市值7880萬單位 個人買須付1182萬印花稅

公開資料並未載有該宗交易資料，市場消息則稱涉事單位去年以7880萬元易手。本報記者根據現行印花稅機制推算，若潘樂陶以公司名義正式買入該單位，須繳付樓價15%的從價印花稅及15%的買家印花稅，合計約2364萬元稅款；假若潘以個人名義正式買入單位，則須繳付樓價15%的從價印花稅，即約1182萬元。這意味潘樂陶以轉讓公司方式購入物業，「避稅」至少逾千萬元。

行會制度 買賣物業14天內申報

按行政會議利益申報制度，律政司長身兼行會成員，須申報自己擁有實際利益、但由包括配偶或公司名義擁有的土地及物業，若登記利益有變更，須在變更有效日期起計算14 天內作通知。而潘樂陶去年底購入兩半山單位至今近半年，未見鄭若驊更新利益登記冊。

本報同時翻查特首、政務司長及財政司長個人及其配偶的公司及物業現况，未見無申報的交易。兩名司長及特首，均有就配偶擁有的物業作出申報，不論是自住或出租（見另稿）。

（偵查報道）

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