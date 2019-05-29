德領事館：庇護基於法治精神

針對德國批准黃台仰、李東昇的難民申請，特首林鄭月娥日前主動約見德國署理駐港總領事David Schmidt，表達不滿。德國駐港總領事館昨發出新聞稿回應事件，稱根據保密原則，不能披露有關個案詳情，但強調有關申請是德國聯邦移民及難民局負責，批出申請的決定是該局根據每宗個案詳情，以法治精神獨立作出，德國外交部並無參與。

總領館又強調，德國政府對港政策維持不變，領事館將繼續致力鞏固德港之間的傳統友誼關係，並表示會持續與德國政府聯絡，了解事件進展。

戴啟思指難言對港法治失信心

大律師公會主席戴啟思昨表示，德國並無公布給予兩人難民身分的原因，故未能評論德國是否對香港法治失去信心才作出相關決定，但他強調任何國家都有權決定誰人應獲保護。戴啟思認為，中國外交部早前批評德國「干涉內政」的說法錯誤，強調即使有人不同意有關決定，亦不應質疑一個成熟的政府是立心不良（bad faith）。

一批民建聯

成員昨到德國駐港總領事館示威，抗議德國批出兩人的難民申請，強調他們涉嫌觸犯嚴重暴力罪行，並非政治犯。

明報記者