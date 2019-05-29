中大民調：林鄭評分48.1新低 政府不信任度新高

蔡子強：修例斷送蜜月期

劉兆佳：沒嚴重下跌已算能幹

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，林鄭月娥的「蜜月期」正式因《逃犯條例》修訂而斷送，民望難回到高位，料其未來民望會進一步下跌。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，林太因修例而被反對者猛烈攻擊，加上佔中9人定罪對林太民望的負面影響，且民生、經濟上又無太多補救的東西可平衡，市民對香港前景感到擔憂；不過他認為林太民望沒有嚴重下跌，已算能幹。他稱，中央近年在香港做很多為國家安全而做的防禦措施，有部分港人亦不接受。

中大調查在今年5月20日至25日訪問了704名18歲或以上市民。林鄭月娥2017年上任後，最高評分為2017年11月的57.8分，本月卻回落至更低位的48.1分。前特首梁振英任內最低評分為38.6分，時為2014年10月。

3司長評分跌 均任內新低

政務司長張建宗的平均評分為45.0分，財政司長陳茂波的平均評分為38.3分，律政司長鄭若驊的評分為33.7分，三者均下跌，都是任內新低。民調亦顯示，受訪者對政府的不滿意和不信任度均為現屆政府新高。

至於對北京中央政府的信任度，21.6%受訪者表示信任中央政府，41.1%表示不信任，回答「普通/一半半」的有29.1%，不信任度為近一年的新高。

另外，港大民意研究計劃昨日同公布林鄭月娥最新民調結果，其整體評分為44.7分，民望淨值（支持率減反對率）為負27個百分點，亦是她上任以來的新低。蔡子強表示，特區政府民望整體下跌，明顯是因逃犯條例修訂引起社會大反彈。對中央的不信任度升至近一年最高，他認為是因中央領導人直接介入到修例爭議中、相繼發聲支持修例。