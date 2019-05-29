遇害女生母校老師校友聯署 批政府假借公義 最少13大專81中學校友反修例

截至昨日，最少13間大專和81間中學有校友發起反修例聯署，包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊和保安局長李家超的中學母校。嘉諾撒聖方濟各書院校友聲明稱，希望林鄭月娥銘記「力行仁愛、實踐真理」校訓，懸崖勒馬，以免釀成更大不公義；嘉諾撒聖瑪利書院的校友聯署，呼籲鄭若驊按良心和法治精神服務香港；九龍華仁書院的校友聯署，對李家超「背棄民意」深表遺憾。

楊潤雄：有學校反映 聯署不代表校方

教育局長楊潤雄昨日在北京總結訪京行程時表示，有部分學校向他反映相關聯署是個別校友組織，不代表學校立場，「我們也知道這不是在校內熱烈討論的題目」；他又稱若學生對社會議題有疑惑，希望老師能持平解說，而非加入「個人政治想法」，若學校認為有需要，教育局樂意親自到學校解說。至於建制陣營發起支持修例的網上聯署，截至昨晚聲稱有近50萬人參與。

建制撐修例聯署稱有近50萬人

赤柱聖士提反書院的校友聲明強調不代表校方或全體師生校友。聲明指出，各界對修例表達憂慮和關注，呼籲港府應先收回條例，擴大社會諮詢，尋求社會大眾最大共識；而台灣當局對修例未有積極回應，批評港府「假借公義之名強行修例，到時或引致案件無從處理，政府之顏面何存？為死者申冤之機何在？」

聖士提反書院老師：學校沒施壓

現職該校歷史科教師的鍾關錦嫦昨向本報表示，她與陳國培老師發起聯署，他們同樣認識潘曉穎，自己負責校內文物徑計劃時，潘擔任導賞員；陳國培則在潘就讀中二時教導對方。鍾老師形容潘曉穎是文靜、聽話的學生，形容她「死得很冤枉」；政府初推修例時，自己曾以為案件有解決的一天，但後來發現修例存在灰色地帶。

鍾關錦嫦說，兩名校友就修例議題聯絡她和陳國培，最終四人一同發起聯署。她說，修例面對眾多反對聲音，政府應擱置再作更多諮詢，並以「兩條腿走路」，透過修例以外的其他方法解決台灣殺人案。她說校方對兩名現職教師發起聯署的立場持平，沒給予壓力。對於會否將聯署轉交政府以反映聲音，她稱要與其他發起人再討論。