「承受批評」 林鄭日內回應修例建議 定罪者申回港服刑 李家超：可考慮

林鄭月娥昨出席行政會議前表示，若政府要在立法會就修例草案提出修訂，截止日期是6月1日，即使不修訂，政府亦需盡早讓立法會和有關團體知道，強調政府屆時會一併回應不同意見。

恢復二讀前 立會加會20小時

政府將於6月12日將《逃犯條例》修訂「直上大會」恢復二讀，立法會保安事務委員會主席陳克勤早前決定在本周五召開特別會議，邀請李家超出席解說修例和回應議員。他昨日再發信諮詢委員，擬再加開3日特別會議，連計本周五的特別會議和6月4日的例會，在12日恢復二讀前，共有約20個小時予官員和議員討論修例。

保安局長李家超昨日接受有線新聞訪問，對於坊間建議在外地被定罪者可申請回香港服刑，李家超回應稱這是可以考慮的方向，但因涉及修改其他法例，故要通過逃犯條例修訂後，再與內地探討合適方法。

對於在法例明文增加法庭權力，讓法庭可審視申請要求移交一方有否公平審訊，李家超有所保留。他說今次修例針對全球各個司法管轄區，因此要確保有靈活性，但政府在處理移交申請個案時可按實際情况，要求增加限制。

現時修例建議下的37條罪類，大部分最高可判監刑期仍達7年或以上，意味即使提高門檻至7年，適用罪類不會顯著減少，有影響的包括部分賭博和海盜相關罪行等。

批提高7年門檻有邏輯謬誤

楊岳橋：政府接受小型罪行逃犯天堂

公民黨黨魁楊岳橋反駁，政府有邏輯謬誤，因政府提出修例的其中一個理由，是不希望香港變成「逃犯天堂」，而政府把刑期門檻提高至7年，正是接受香港變成「小型罪行逃犯天堂」，容許這些人在香港「逍遙法外」。他批評，李家超拒絕將人權保障和公平審訊等條件加入修例，揭示了法庭從根本上是缺乏把關能力；亦質疑政府容許被定罪者申請回香港服刑，以補償「不公平審訊」，做法是否具法律理據。

律政司長鄭若驊日前稱派「監察員」跟進移交個案的建議可以考慮，大律師公會主席戴啟思昨日強調，應該在疑犯身處香港時，由香港判斷他們被移交至外地後能否獲公平審訊；他質疑疑犯被移交後，所謂監察員即使不滿當地審訊情况，亦難以要求將疑犯送回香港，相關建議並非有效。他重申政府不應倉卒修例。

鍾國斌：7年門檻釋商界不少疑慮

李家傑李家誠：想不到不支持的理由

另外，對於修例應否設追溯期，李家超日前表示內地大陸法系設有「追訴期」限制，即若罪行最高刑罰是判監5年，提出起訴的期限則不長於5年。自由黨黨魁鍾國斌昨表示，商界較重視移交罪行刑期門檻增至7年及設追溯期，因為不少港人過去在內地設廠或涉違規事項，若現時政府提出相關說法，可釋除商界大部分疑慮，他亦會支持通過修例。

商界方面，昨日接任恒基地產聯席主席的李家傑和李家誠都表示，政府擬借助修例堵塞法律漏洞，彰顯公義，李家傑形容想不到不支持的理由，不用擔心。

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