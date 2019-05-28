許智峯搶手機3罪成 官稱不排除即時監禁

官：EO只是返工 許無權執法

被告許智峯（36歲）被控於去年4月24日，在立法會大樓內目的在於使他本人或他人不誠實地獲益而取用電腦，即一部屬香港政府的手機；襲擊女子梁諾施，以及阻礙公職人員梁諾施執行公務。

裁判官鄭念慈說，沒證據證明涉案監察小組（俗稱「狗仔隊」）不當地介入立法會運作，案發當天控方第一證人、保安局女高級行政主任梁諾施只是「返工」，進入立法會大樓時，亦先登記獲批准才能進入，當中她需用手機更新議員在立法會內的位置，涉案地點亦非被告的私人地方，被告根本無權干涉他人在立法會內如何作紀錄，梁諾施的行為亦不足以侵犯被告私隱。

鄭官稱，法例雖容許市民使用適當武力阻止他人干犯「可逮捕罪行」，惟被告相信證人違反的私隱條例並不包括其中。被告亦非執法者、警員或立法會保安員，無權自行蒐證或執法。

鄭官裁定梁諾施為誠實可靠的證人，搶手機過程引致雙方身體接觸，亦令她感憂慮和驚惶；被告搶手機後，跑進洗手間逗留16分鐘的行為已阻礙對方執行「狗仔隊」的公務；被告在未得他人同意下擅取他人手機，閱讀及上載其中資料，必然屬不誠實，最終裁定被告全部罪名成立。

許親自求情 官：看不到屬政治檢控

許智峯其後選擇親自求情，稱政府公然違法和隨意踐踏議會，故縱使其行為不獲法庭接受，甚至超越社會規範，他只單純希望為不公制度帶來改變，又反問如現時制度容許政府以監視方式干預司法人員，司法機構是否仍能讓公眾相信本港三權分立。

當許說到「每宗政治案件中，法官或會問是否為公義便能『大晒』」，隨即遭鄭官打斷。鄭稱看不到本案屬政治檢控，罪成源於當日搶手機，及不誠實取用電腦的行為。許後來着鄭官理解，用議員的角度看事情時，應超越「合法必是對、非法必是錯」的邏輯，並思考事情本質是否公道及符合公眾的利益及價值。他同時承認當日行為有錯，對梁感到十分抱歉，承諾檢討事件。

鄭官最終決定為許索取社會服務令報告，惟稱許雖聲稱有悔意，但仍在審訊期間指摘梁諾施「閃縮、鬼祟」，及有嚴重犯法行為，故現看不出他有真誠悔意，即時監禁的考慮仍存在。

【案件編號：ESCC2544/18】