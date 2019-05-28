深水埗擬試「30公里限制區」

運輸署文件提到，深水埗區聚集高密度公營及私營房屋、零售、政府設施及公共空間，希望透過改善行人環境，連接舊市區核心及新發展區域。計劃研究範圍會以太子道西、大埔道、興華街及至海濱為界，並提出8項主要措施改善區內行人網絡，包括設立「市集街區」。

倡大南布藝區主題購物街

運輸署稱，區內行人流量極高，加上區內的老齡人口，有需要加強道路安全；並指行人多途經汝州街及元州街車流較多較快的街道，可能致道路安全隱患，建議在市集街區內的路段，包括元州街、福榮街、福華街、鴨寮街、汝州街、基隆街、大南街；以及桂林街及北河街等路段，試行每小時30公里的低速限制區，但不包括大埔道、青山道、長沙灣道、荔枝角道等主要道路。

署方亦建議改善汝州街、桂林街、北河街等路口設計，並將桂林街及北河街的部分時間行人專用區向南擴展至荔枝角道。

運輸署又建議將大南街及周邊街道發展成「大南布藝區」，成為主題購物街，擬美化街道及局部擴闊行人路，以鼓勵市民步行探索該區。