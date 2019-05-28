蘇豪大館一帶 研限時行人專區 區會支持 惟憂成旺角翻版

運輸署將第二輪諮詢公眾

中西區區議會下月6日討論有關建議。運輸署去年8月就「易行城市」計劃展開首階段公眾諮詢，並擬定整體策略，目標是構建本港成為世界級的易行城市，鼓勵市民「以步當車」。

運輸署將就計劃展開第二輪公眾諮詢。該署在文件上稱，中環區聚集各種商業活動，行人、遊客往來頻繁，將藉計劃檢視區內行人環境，提升中環的可達性，以鼓勵步行，減少駕駛或乘車出入中環核心區，並從而加強商業區與歷史文化設施的連繫。

5招倡核心區減少駕駛

擴闊中上環行人路 增過路平台

運輸署稱，計劃研究範圍以花園道、干德道、西邊街及至海濱為界，並提出5項改善行人網絡的主要措施，其中在荷李活道、擺花街、砵典乍街、蘇豪區一帶，以及連接大館、PMQ元創方等歷史建築的街道，署方倡議擴闊行人路，增設行人過路平台，並會設立部分時間行人專用區，但運輸署未有交代行人專區的具體位置。署方期望改善該區域後，可鼓勵市民步行探索中環的「舊城」面貌。而附近的太平山街區，署方擬美化街道及增加行人標示，令市民更易前往。

至於中環核心區一帶，署方提出改善德輔道中及皇后大道中的行人環境，包括增加步行空間、改善過路設施等，以減少汽車駛入核心區。至於上環禧利街、永樂街及高陞街一帶，因行人路狹窄，加上車流繁忙及上落客貨頻繁，導致經常人車爭路，署方提議擴闊行人路及增設「行人過路平台」。運輸署稱會視乎今次諮詢蒐集的意見制訂實施計劃，預料明年第二季交代最終建議細節。

不主張變永久專區

議員：應規限表演防「大媽」

中西區區議會交通及運輸委員會主席陳財喜表示，支持在蘇豪區一帶設立部分時間行人專用區，認為可在周六、日試行，但不主張變成永久行人專區。他解釋，蘇豪區、大館一帶人流多，假日人車爭路嚴重，若設部分時間行人專區，可令市民步行更舒服；但亦擔心會引起「大媽」等歌唱者進駐，認為署方應同時設立規限，例如禁止在該行人專區表演等。

另一區議員伍凱欣說，署方設立行人專區前必須先諮詢當區居民，亦憂慮設行人專區後會帶來更多噪音問題。

身兼立法會議員的中西區區議員許智峯亦說，要視乎行人專區的具體範圍才決定是否支持。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676