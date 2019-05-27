屠殺前夜有預感：必將硬來 當開殺戒

除此預判，李銳更希望示威者聽從他早前的勸說，「天安門的學生不能再愚頂下去了」。根據《李銳口述往事》一書，5月26日，李銳與教育家李昌、經濟學家于光遠、「中國農村改革之父」杜潤生4名中顧委委員，聯名向中央軍委、國務院和學生、市民發出緊急建議，呼籲學生與部隊雙方均無條件撤退。

預測高壓到底 「反正爛了 管他千夫所指」

六四後中共藉「黨員重新登記」清除異端，4人在中顧委受批判並「暫緩登記」，直至翌年8月黨內保守派領袖、中顧委主任陳雲批示稱他們並無違反組織原則，4人才得以保留黨籍。值得注意的是，這4名中共自由派元老，日後更一同成為敢言政論雜誌《炎黃春秋》的顧問，該刊2016年遭當局強制改組並全面接管，原編輯部宣布停刊。

1989年6月8日，李銳再次在日記中預測事件後續處理，他指出：「總的形勢我認為可能『一不做，二不休』，高壓、鎮壓到底，反正爛了，一爛到底，管他千夫所指，四面楚歌。」