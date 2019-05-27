記六四鎮壓 十里長街槍聲近 李銳日記：事已做絕，何以對天下

明報記者 陳奕勤 劉曉宇

李銳今年2月逝世，享年101歲。女兒李南央將他生前日記、筆記、信件等捐至美國史丹福大學胡佛戰爭、革命與和平研究所，預料明年公開。本報從李南央處取得李銳寫於1989年6月3日、4日、6日、7日、8日的日記文本，並從胡佛研究所獲得3日和4日的日記原件影印版，這批首次曝光的資料，為六四事件提供了新的證據和審視角度。日記內容經李銳與李南央核對，但版權卻惹官非，李銳遺孀張玉珍上月初在京起訴繼女李南央，要求繼承文稿。

6月3日 戒嚴部隊入城 西邊陣陣槍聲傳來

1989年6月3日，收到清場命令的解放軍戒嚴部隊陸續入城，但遇民眾阻攔，戒嚴半個月來北京形勢陡然緊張。至深夜，火藥味漸濃，家住木樨地部長樓小區的李銳寫下在陽台所見：「晚上十里長街，人潮車流東西來去，間有舉旗者馳過。十一點左右，人們在搬路障，將幾輛無軌（電車）推到木樨地橋那邊去。隔離墩、鐵柵等橫拖路中。近十二點，西邊陣陣槍聲傳來，人群時進時退，不時有板車、自行車抬傷亡者向復興醫院奔去。」

4日子夜，軍隊向天安門廣場推進，其間與示威者及民眾激烈衝突。李銳詳細記錄目睹的景象：

「大概十二點左右，槍聲漸近，人車流向東奔跑。霎時大道寂靜無人，始大開眼界，長方形防暴警隊走前陣，兩邊持盾牌者向左右跳躍擲彈，帶（戴）鋼盔步兵成方陣隨後，然後是軍卡車，間有裝甲車，軍車兩邊步軍成蛇形前進，衝鋒槍端着時而斜射，時而掃地，時而朝天，中速前進。兩邊高樓陽台都有觀者……樓上一群青年蹲着從陽台板縫中齊聲呼喊口號：法西斯、流氓、土匪等……立觀時看見持槍向兩邊高樓點射或連發。」

6月4日凌晨2時 見「兇狠的」27軍經過

這夜，李銳幾乎無眠。凌晨2時，他見到「兇狠的」解放軍第27軍經過，4時許接到學者張顯揚電話稱死者已達1000人。黎明時分，他又看到40餘輛坦克過來，天亮後，李銳聽聞復興醫院「傷者已死50餘人，醫生護士痛哭不止」。

清場之後數日仍有零星槍響。6日凌晨4時左右，李銳又見「約40輛坦克往西又折回，不斷開槍」，他無法入睡，感嘆「此成何世」。早晨他到橋頭觀望，只見5輛橫置的履帶裝甲車將路封死，他拄杖爬上一輛，稱「難得一觀」，圍觀者連連說：「40年毁了，共產黨毁了！」下午「20餘輛坦克又來回巡邏，耀武揚威，有步行戰士在兩邊道旁端槍貓行……往西時又聽見激烈槍聲陣陣」。

嘆何以為黨 「屠殺亙古未見」

幾天內，親友問安、議論電話不斷。六四當日，時任建設部長、開國元帥林彪堂侄林漢雄來電，「電話（中聲音）甚低沉，（說）黨何以為黨」；時任國家體改委副主任安志文，「電話問情況，嘆息何以為黨」；曾任中央人民廣播電台副台長的余宗彥則「老說黨怎辦，說我的估計正確，強硬解決，不惜坦克也」；參與反鎮壓聯署的解放軍上將蕭克更預言「千古罪人，遺臭萬年」。李銳當天「放下電話流淚難止」、「整日不寧，總想痛哭」。7日，親歷1927年中共廣州起義的唐有章拜訪李銳，二人「談此次屠殺，亙古未見，如何下場」。

與此同時，權力核心開始試圖將鎮壓合法化。當時的中共最高領導人鄧小平9日接見戒嚴部隊幹部並發表演講，被視為官方對六四的平息定調。

民間則開始自發悼念。7日下午，李銳在街頭看到「有花圈、輓帶，獻給死難烈士，上置兒童鞋、女鞋、手表等物，當是周末死者遺物，路旁樹叢有白花與輓辭等」。軍隊亦逐漸轉為後續清理工作。8日，「大隊部隊由西開來，在往東大道上清掃路障與街道」，李銳與《人民日報》前社長、時任全國人大常委秦川和戰士談話，發現是主要為四川籍的63軍，「北京發生事情多不知曉也」。街頭景象和平，但民眾心有餘悸，「只願攀談，無一人幫助勞動，並存疑慮目光」。

孩子中槍不准送院救 「禽獸不如」

木樨地多住宅，軍隊清場時向四面八方開槍，造成百姓傷亡。李銳夫婦當時亦在陽台「蹲下觀看」，友人勸他進屋，以免發生危險。事後李銳得知附近多名住客遇難，有保母、幼童、宣武區人大代表，時任最高檢察院副檢察長關山復的女婿在廚房中彈身亡。當得悉一名十三四歲的孩子中彈（後證實死亡）卻不獲准送院搶救時，李銳直斥「禽獸不如」，他寫道，木樨地成戰場，「這邊高樓多有彈痕，牆上深者有一小指，副食店前有一灘血、一鞋……燕京飯店高牆上中一排子彈」，感嘆「此地已名震中外也」。