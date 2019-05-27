中學生嘆有包袱 赴六四晚會「戴帽戴眼鏡」

帶學生遊六四館 教師：校方無阻攔

本報記者上周五下午到六四紀念館觀察，先後有兩團中學生前來參觀。其中帶團的中史科許老師說，在課堂上會教六四，但學生相對被動，紀念館收藏了受難者捐出的物品，「坊間找不到」，學生可自己去看，較看教科書更能多角度感受。他說，參觀紀念館屬教學活動，「不是要表什麼態」，學生是來認識事件，「不代表看完要支持或反對」，故學校無阻攔，家長暫亦無反對聲音。另一帶團教師不願受訪，只說「學生自願參觀」。

受害者凋零 中五生盼傳承歷史

中五生王同學表示，自己從未去過維園六四燭光晚會，今年30周年希望親身到場。她認為雖然有人不承認是中國人，但自覺「血統是無得變」，當年香港亦有聲援，現時也想傳承六四歷史，「那時候的受害者始終會老，很多已逝世，我們比較後生的，知道點歷史，這件事就會繼續被流傳」，但出席晚會時「會戴帽戴眼鏡」。她解釋，自己仍要回內地探親，受訪亦不能上鏡，訪問期間手機亦要開啟飛行模式，怕被竊聽，又稱之前曾在微博搜尋六四，事後也擔心手機或有監控，「即刻對着手機說對不起」，希望「道歉」後可能好些。王稱「若日後老了，沒什麼包袱，就可能會企出來」。

微博搜六四 憂監控向手機「道歉」

另一中五生林同學表示，中共當年濫用權力鎮壓一些想爭取真民主的學生，「不是暴亂」。他認為作為年輕人有責任關注，否則便會任由中共抹煞或隱藏事實，2047年後香港年輕人便會完全不知道政府做錯的事情，只知中共的好處，形容這是「中共與群眾之間記憶力的鬥爭」。

內地來港學生對六四事件更多一重體會。就讀中五的梁同學生於內地，中二時移居香港，他形容自己未來港前完全不知道六四事件，「（以前）以為中國好似很偉大，完全不會懷疑中國有什麼問題」，每逢有人說中國壞話時，也會很生氣。通過在高中選修中史，他了解到六四事件確實發生。梁同學說，得知天安門母親等經歷後，對中國共產黨有些失望，「希望中國可以走向民主，變成其他國家一樣，而非好像有一面牆圍着中國」。

昔不信六四 新移民學生參觀感震撼

中四生廖同學表示，半年前從廣東移居香港，之前從未聽過六四事件，來港後在教科書看到仍不太相信，「因在大陸未見過」，來到六四紀念館便覺很震撼，「那幾粒子彈，以及那些影片」，「歷史真相人人都要了解」，之後會與內地朋友分享這段歷史。