高呼反修例 六四遊行人數倍增 大會警方數字同見近年新高

明報記者

去年六四遊行支聯會稱有1100人出席，警方稱高峰時有610人，意味今年遊行人數倍增，警方數字更增逾兩倍（見表）。不過，回顧近年逢五及逢十周年的六四遊行，2014年25周年大會數字為3000人，2009年20周年大會數字為8000人，故昨日遊行人數未算突出。

遊行隊伍昨午3時由灣仔修頓球場出發，遊行至西環中聯辦，起步前天氣不穩，但其後放晴，警方開放一條行車線予遊行人士使用，隊尾黃昏6時抵達終點。除平反六四外，遊行隊伍亦高呼「反送中、撤惡法」等口號，抗議逃犯條例修訂，部分市民要求特首林鄭月娥下台。

蔡耀昌料修例令更多人出席晚會

參與遊行的民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘強調，目前內地法制未符國際水準，難確保人們被移交內地後能獲公平審訊。他認為多國領事就修例發聲，是因為擔心無法保護其國民在港的人身安全，但林鄭月娥「居然說他們（領事）不知道反對的原因，她自己說（未修例）這是漏洞，現在全世界的人都知道不是」。

對於下月的六四晚會人數，蔡耀昌昨在遊行後表示，今年是六四事件30周年，相信香港人沒有忘記六四，會為六四抗爭直至公義得到彰顯，而香港人權狀况急劇惡化，逃犯條例修訂令人權問題「殺到埋身」，相信會有更多市民出席晚會。去年晚會支聯會稱有11.5萬人出席。

何俊仁稱晚會無意增環節談修例

支聯會主席何俊仁昨在遊行前表示，今年六四晚會暫不打算特別加插關於逃犯條例修訂的環節，因相關訴求會在6月9日的民陣遊行表達。何俊仁又表示，中共政權對六四事件相當恐懼，因他們知道自己30年前所做何事，又指六四30周年前夕，天安門母親成員近日相繼「被旅遊、被滅聲、被監控」，但他相信她們的精神力量仍相當龐大。

蔡耀昌指出，今年六四晚會的主題是「人民不會忘記」，希望展現香港過去30年的努力，令六四這段歷史不被忘記。他形容內地政治情况非常惡劣，在中央維穩下，更多維權人士被捕，不論是宗教、工運、少數民族以至網絡人士，都面對更大打壓，內地人權狀况急速倒退，更南下「殺到香港」，港人更須站出來發聲。

六四見證者參與遊行冀平反

去年從澳洲移居香港的周先生手持標語參與遊行，他稱自己30年前在北京讀大學時，曾親身參與絕食及遊行，6月4日當日清晨騎車前往木樨地、六部口時目睹慘况，並在政法大學目睹多具遺體，形容場面「狼藉」，對事件感痛心，期望終有一日可平反六四。

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