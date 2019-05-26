德庇護黃台仰 外交部駐港公署嚴正交涉

中國外交部駐港特派員公署昨日在網頁公布，公署負責人前日緊急約見德國駐港署理總領事施密特，就媒體報道德國給予香港兩名曾參與旺角暴亂的棄保潛逃分子提供「難民庇護」一事，向德方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

公署敦促德國恪守國際法和國際關係基本準則，尊重香港法治和司法獨立，「認清錯誤，改弦易轍，不得縱容和包庇犯罪分子，不得干預香港事務和中國內政」。

林鄭：事件衝着港司法獨立制度

特首林鄭月娥表示，事件是直接衝着本港司法獨立制度而來，她認為這與《逃犯條例》修訂不同，予人感覺香港的法庭不能給予被檢控的人有公平審訊，香港司法獨立動搖，惟「這個跟過去20多年建立了獨立的司法系統，廣受國際的認同，是完全不脗合」，所以她不能不作出強烈回應。她續稱，旺角暴亂事件的事實很易找到，而在此事上看不到德國是否有基於事實作評估。對於德國駐港署理總領事在會面中的回應，她稱不便透露。

政務司長張建宗表示，德國有駐港代表，但他們沒有驗證、查證過實情，即兩名當事人涉暴動罪和襲警罪。他質疑德國政府為何不做核證工作，形容這令港府覺得遺憾和失望。

被問及事件是否涉「政治逼害」的因素，令港府過去一年無法要求德國移交二人，張建宗強調「完全不存在政治逼害的成分」。至於港府何時知道二人的難民庇護申請獲批，他稱不評論個別個案。保安局長李家超稱，針對棄保潛逃的人，警方和律政司會根據個案本身研究如何處理。

盧偉聰：透過國際刑警向德跟進

警務處長盧偉聰說，正透過國際刑警向德國警方跟進，冀對方進一步提供資料。他認為，警方一直公平公正調查，若違反香港法律的人在外地取得難民資格，而該地方未有組織問香港警方取資料，「這個決定可能有缺失，因為只是單方面資料」。他稱，至昨日德國未有任何組織接觸本港警方。

國際關係學者、中大政治與行政學系助理教授黃詩朗表示，近日傳媒揭露黃李獲難民庇護，他相信是德國默許二人對外公布消息，認為事件與多國反對港府修訂《逃犯條例》有關連。他認為，兩宗事件令西方國家有感香港偏離民主、自由社會的陣營，逐漸靠近中國，導致香港國際聲譽轉差。黃詩朗取得南加州大學政治學與國際關係博士學位，他的研究範疇包括國際關係、外交、政治心理學等。