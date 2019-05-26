德庇護黃台仰 外交部駐港公署嚴正交涉

【明報專訊】涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇，去年獲德國批出難民庇護申請，中國外交部駐港特派員公署就事件向德方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，並指「不得干預香港事務和中國內政」。警務處長盧偉聰亦開腔批評德國未有向香港警方索取個案的相關資料，稱二人獲批難民的決定「可能有缺失」。
中國外交部駐港特派員公署昨日在網頁公布，公署負責人前日緊急約見德國駐港署理總領事施密特，就媒體報道德國給予香港兩名曾參與旺角暴亂的棄保潛逃分子提供「難民庇護」一事，向德方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。
公署敦促德國恪守國際法和國際關係基本準則，尊重香港法治和司法獨立，「認清錯誤，改弦易轍，不得縱容和包庇犯罪分子，不得干預香港事務和中國內政」。
林鄭：事件衝着港司法獨立制度
特首林鄭月娥表示，事件是直接衝着本港司法獨立制度而來，她認為這與《逃犯條例》修訂不同，予人感覺香港的法庭不能給予被檢控的人有公平審訊，香港司法獨立動搖，惟「這個跟過去20多年建立了獨立的司法系統，廣受國際的認同，是完全不脗合」，所以她不能不作出強烈回應。她續稱，旺角暴亂事件的事實很易找到，而在此事上看不到德國是否有基於事實作評估。對於德國駐港署理總領事在會面中的回應，她稱不便透露。
政務司長張建宗表示，德國有駐港代表，但他們沒有驗證、查證過實情，即兩名當事人涉暴動罪和襲警罪。他質疑德國政府為何不做核證工作，形容這令港府覺得遺憾和失望。
被問及事件是否涉「政治逼害」的因素，令港府過去一年無法要求德國移交二人，張建宗強調「完全不存在政治逼害的成分」。至於港府何時知道二人的難民庇護申請獲批，他稱不評論個別個案。保安局長李家超稱，針對棄保潛逃的人，警方和律政司會根據個案本身研究如何處理。
盧偉聰：透過國際刑警向德跟進
警務處長盧偉聰說，正透過國際刑警向德國警方跟進，冀對方進一步提供資料。他認為，警方一直公平公正調查，若違反香港法律的人在外地取得難民資格，而該地方未有組織問香港警方取資料，「這個決定可能有缺失，因為只是單方面資料」。他稱，至昨日德國未有任何組織接觸本港警方。
國際關係學者、中大政治與行政學系助理教授黃詩朗表示，近日傳媒揭露黃李獲難民庇護，他相信是德國默許二人對外公布消息，認為事件與多國反對港府修訂《逃犯條例》有關連。他認為，兩宗事件令西方國家有感香港偏離民主、自由社會的陣營，逐漸靠近中國，導致香港國際聲譽轉差。黃詩朗取得南加州大學政治學與國際關係博士學位，他的研究範疇包括國際關係、外交、政治心理學等。