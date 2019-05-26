認同胡漢清建議 陳弘毅：申請國訴訟程序未達標 不應引渡

陳弘毅昨回覆本報查詢時引述胡漢清方案，當中提及現時本港的《逃犯條例》及與外國簽訂的逃犯引渡協議，大致參考了《聯合國引渡示範條約》和《關於英聯邦國家之間引渡安排的倫敦制度》，但兩份文件當中某些條文未被引入《逃犯條例》，故建議將部分未被引入的條文，作為訂立單次移交安排必須具備的元素，或特區政府須應用的原則或考慮的因素，至於如何操作等細節，他仍在研究。

他舉例稱，根據相關國際文件，如要求引渡國的刑事訴訟程序未能符合《公民權利和政治權利國際公約》第14條所訂立的最低標準，如引渡要求涉及的刑事罪行並非發生於請求引渡國境內、進行引渡是不公平或有壓迫性等，則不應引渡。《公民權利和政治權利國際公約》第14條訂立的最低標準，包括未定罪前要被視為無罪、不會被強迫認罪、有權聯絡律師、審訊不會被無理拖延等。

田北辰「港人港審」方案

重申認為「可考慮」

近日有報道稱陳弘毅撤回對「港人港審」方案的支持，陳弘毅昨重申，認為田北辰和胡漢清的方案都是特區政府可考慮的方案，估計是因為胡漢清反對「港人港審」，而他支持胡漢清方案，故產生誤解。