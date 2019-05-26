回應歐盟提外交照會 林鄭：聽不到有何擔憂 似立場宣示

美8國會議員聯署表擔憂

本報昨日向歐盟駐港澳辦查詢與林太會面的內容，是否沒有解釋對修例的憂慮，至截稿前未有回覆。

8名美國參眾兩院國會議員在當地時間5月23日發出的聯署信，擔心香港修訂《逃犯條例》將影響目前美國與香港之間的特殊關係，指擬議的法例修訂將不可挽回地損害香港的高度自治和對人權保障，將允許中國要求引渡居住在香港的商人、記者、權益倡導者和政治活動者。信中寫到，修例若獲得通過，美國與其他跨國企業有可能會將總部從香港搬到亞太地區內另一個城市。聯署者包括美國國會及行政當局中國委員會主席James McGovern、共同主席兼參議員Marco Rubio等。

林太昨被問到歐盟發出外交照會，以及美國國會議員的聯署信，她說過去數月社會有很多爭議，有很小部分人將這些爭議以不全面的方法去到外國表述，引起外國政府關注。她又稱，在會上問到歐盟代表對修例「實際的關心點」和擔心，但她聽不到這些意見；她有再解說港府為何做這項工作，而修例裏的人權或程序保障，都是有一定的國際標準。她重申仍會聽意見，若能進一步消除疑慮，都很願意考慮。

林鄭指外交照會非前所未有

她又稱外交照會不是「前所未有」，提及擔任政務司長期間，同一種性質「知會」的工作亦曾出現，當時的議題是同性婚姻。

翻查本報報道，2016年時任英國駐港總領事吳若蘭離任前接受訪問，提及英國於2014年通過法令，各地英國領事館可在當地政府許可下，為英國國民辦理同性婚姻登記手續，港府曾以「外交照會（diplomatic note）」形式表達反對立場。

政務司長張建宗昨在電台訪問後說，香港的司法制度是高度透明，形容是「勇猛式的獨立（fiercely independent）」。他又提到，中美貿易關係相當緊張，很多複雜的地緣政治因素亦都捲進去修例的討論中。