港府擬行政方式列追溯期限制 旨為安人心 移交協議中處理 不寫入法例

倘1980年代內地行賄

李家超：應無可能追究

保安局長李家超昨早出席商台《政經星期六》時表示，內地大陸法系設有「追訴期」（港稱追溯期），若罪行最高刑罰是判監5年以下，提出起訴的「追訴期」為5年；殺人等最嚴重罪行的「追訴期」則有20年。內地《刑事訴訟法》亦有訂明在什麼情况下可以訴訟，其中包括若罪行已超出追訴期，便不能提出訴訟。被問到若商人在1980年代於內地做生意時涉及行賄罪行會如何，他稱法律上應該無可能追究。李家超提及，修例有參考聯合國範本，而移交請求都由國家中央單位提出，原則上內地同意。

政務司長張建宗在節目上稱，即使法庭同意引渡，特首也可以加額外要求在證明書當中，限制對方要確保有公開審訊、有律師代表和家人探視等，強調有重重把關，不是收到請求就一定會移交，又形容程序在「陽光之下」，受極之活躍的傳媒監察。

據了解，政府正考慮用行政方式，在兩地簽訂的協議中，提醒對方若案件在有關司法管轄區的追溯期已過，便不能提出移交請求；協議中亦會規定只有中央層級機構可提出移交要求，以及確保對方有公開審訊、代表律師和家人可探視等保障。提出移交請求的一方要滿足這些條件，香港才會移交逃犯。

葉太：寫落法例較好

鍾國斌：接受行政方式處理

至於為何不能寫在法例中，據悉，是基於本地法例只可規範香港的人權保障，而不能干涉其他地方的法律，故用行政方式規定較恰當。

葉劉淑儀接受查詢時表示，「如要令市民安心，寫落法例好些，但不需寫明是針對哪個司法管轄區。」自由黨黨魁鍾國斌較早前亦明言會提出修訂要求設有限追溯期，他昨回應稱，可以接受政府以行政方式處理，即使政府只在立法會大會上作出此承諾，亦有法律效力，將來法庭處理移交逃犯申請時，亦必定要根據此承諾。

港大法律學院首席講師張達明說，行政上每次引渡的個案，行政長官也要與對方簽訂協議，可以在協議中定下規矩，對方能符合，才達成協議。至於能否在本地法例中寫明，若有關司法管轄區的追溯期已過便不能提出移交，張達明稱雖不常見，但並非不可；而本地法例更可直接規定追溯期，舉例只能追溯條例通過後，3年內發生的案件，亦不一定要針對內地。

張達明：港無法監察

要求保證公平審訊無意思

他又認為以協議方式規定並不透明，因協議不會特別公開，而政府提出的修例通過後，移交申請不會以附屬法例經立法會審議。

張達明重申，兩地法治概念不同，在中國聲稱國內有公平審訊，即使特首要求對方有此保證亦無意思，因為香港無法監察，特區政府和中央不是對等關係。他認為，基本的一步是明文規定若提出引渡要求方不能證明有公平審訊，香港法庭可以拒絕要求，但這都不是太理想，因為將香港法庭「擺上枱」。

林鄭稱認同行政立法應有互動

若非極端 不會恢復二讀

另外，政府決定繞過法案委員會，6月12日就《逃犯條例》修訂在立法會大會「恢復二讀」，特首林鄭月娥昨表示決定艱難，否認開先例，解釋若不是到前所未見、相對極端的情况下，政府一定不會啟動「恢復二讀」，因她認同行政立法關係應有互動基礎。

明報記者

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