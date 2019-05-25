林鄭晤德署理總領事 強烈反對庇護

稱損港司法獨立國際聲譽

特首辦昨日傍晚發出新聞稿交代會面，稱會面由林太提出，昨午在特首辦公室舉行，特首辦主任陳國基亦在場。林太表示，香港的法治精神、執法機關的嚴謹執法及獨立的司法制度，一向得到國際社會高度評價和認同。她對兩名棄保潛逃者獲德國提供庇護表示深切遺憾及強烈反對，稱做法會使香港法治和司法獨立的國際聲譽受不合理損害。

林太質疑德國的決定是否建基於事實，稱「旺角暴亂事件」涉及掟磚和木卡板、燒車、襲警、傷人等罪行，導致逾80名警務人員受傷和引起眾多市民不安。她說德國長期有外交人員駐港，理應充分考慮上述「可從公開紀錄輕易獲取的資料」，以判斷事實和處理要求庇護申請，對德方未有對事實作基本評估表示失望，要求David Schmidt向德國當局轉達她表達的深切遺憾及強烈反對。

本報昨向德國駐港總領事館查詢，截稿前未獲回覆。政府消息人士表示，林太最緊張是香港的司法制度被人無理抹黑，而今次德國政府的決定，有「侮辱」香港司法制度之嫌；重申香港司法制度公開透明，司法獨立也是世界公認，黃台仰和李東昇會否被定罪須經審訊，而二人的確涉及刑事罪行；事件與國際政治難民的「迫害」等定義，沒有事實支持。

民主黨涂謹申相信，德國當局已認真考慮香港情况而作出相關決定，一般不會說明給予庇護的原因，而外國審視本港人權狀况時，會按照國際人權公約，考慮本港示威者有否得到保障，但過去佔中案判決顯示，和平示威同樣會被判監禁，已難以令國際社會信服香港有公平審判。

《金融時報》：中國駐德人員曾介入阻批

另外，《金融時報》昨報道，在黃台仰檔案內的德國外交部與移民和難民事務局電郵紀錄顯示，駐德國的中國外交人員，試圖直接介入，阻止黃台仰和李東昇獲批庇護，惟德國拒絕向中國提供二人申請庇護的資料。報道引述黃台仰認為他所涉的案件是完全不公平的審訊。

外交部駐港特派員公署前晚對事件表示嚴重關切，敦促德方切實恪守國際法和國際關係基本準則，尊重香港特區的法治和司法獨立，不得縱容違法犯罪分子和干涉香港事務和中國內政。