林鄭晤德署理總領事 強烈反對庇護

【明報專訊】特首林鄭月娥昨午亦主動與德國駐港署理總領事David Schmidt會面，對被控暴動罪後棄保潛逃的黃台仰和李東昇獲德國提供難民庇護一事，表示強烈反對及深切遺憾。林鄭月娥質疑德國當局決定是否建基於事實，又稱德國當局未有對事實作基本評估，對此表示失望。據了解，林鄭昨午與歐盟代表會面後，再晤德國署理總領事。
稱損港司法獨立國際聲譽
特首辦昨日傍晚發出新聞稿交代會面，稱會面由林太提出，昨午在特首辦公室舉行，特首辦主任陳國基亦在場。林太表示，香港的法治精神、執法機關的嚴謹執法及獨立的司法制度，一向得到國際社會高度評價和認同。她對兩名棄保潛逃者獲德國提供庇護表示深切遺憾及強烈反對，稱做法會使香港法治和司法獨立的國際聲譽受不合理損害。
林太質疑德國的決定是否建基於事實，稱「旺角暴亂事件」涉及掟磚和木卡板、燒車、襲警、傷人等罪行，導致逾80名警務人員受傷和引起眾多市民不安。她說德國長期有外交人員駐港，理應充分考慮上述「可從公開紀錄輕易獲取的資料」，以判斷事實和處理要求庇護申請，對德方未有對事實作基本評估表示失望，要求David Schmidt向德國當局轉達她表達的深切遺憾及強烈反對。
本報昨向德國駐港總領事館查詢，截稿前未獲回覆。政府消息人士表示，林太最緊張是香港的司法制度被人無理抹黑，而今次德國政府的決定，有「侮辱」香港司法制度之嫌；重申香港司法制度公開透明，司法獨立也是世界公認，黃台仰和李東昇會否被定罪須經審訊，而二人的確涉及刑事罪行；事件與國際政治難民的「迫害」等定義，沒有事實支持。
民主黨涂謹申相信，德國當局已認真考慮香港情况而作出相關決定，一般不會說明給予庇護的原因，而外國審視本港人權狀况時，會按照國際人權公約，考慮本港示威者有否得到保障，但過去佔中案判決顯示，和平示威同樣會被判監禁，已難以令國際社會信服香港有公平審判。
《金融時報》：中國駐德人員曾介入阻批
另外，《金融時報》昨報道，在黃台仰檔案內的德國外交部與移民和難民事務局電郵紀錄顯示，駐德國的中國外交人員，試圖直接介入，阻止黃台仰和李東昇獲批庇護，惟德國拒絕向中國提供二人申請庇護的資料。報道引述黃台仰認為他所涉的案件是完全不公平的審訊。
外交部駐港特派員公署前晚對事件表示嚴重關切，敦促德方切實恪守國際法和國際關係基本準則，尊重香港特區的法治和司法獨立，不得縱容違法犯罪分子和干涉香港事務和中國內政。