李家超向官員講解 無回應坊間建議

盧偉聰梁家榮出席 張建宗否認施壓動員

律政司長鄭若驊、運輸及房屋局長陳帆、勞工及福利局長羅致光、警務處長盧偉聰、廣播處長梁家榮等官員昨出席會議。據了解，會上主要由李家超以簡報形式向與會者解釋修例細節，包括修例起因、修例後處理移交逃犯的流程，但沒回應坊間提出的反建議。當局在會上派發有關修例的小冊子及張建宗早前的相關網誌內容。

保安局呼籲，官員可留意已上載保安局網頁的資訊。

有出席會議的高級官員表示，會上沒要求官員要公開表態支持，亦沒要求向下屬解說，聽完感覺合理。他認為外界將修例政治化，而政策有漏洞便應修例堵塞，現在只是市民對政府缺信任，政策官員很難處理。有與會者認為，會上內容沒違反公務員中立原則，既然全城關心這事，高層官員有機會了解多點當中考量，一定會有用。

與會官員稱沒要求表態支持

張建宗昨午出席活動後表示，政府不時會就重要課題或政策作內部溝通，包括大灣區、一帶一路和安老服務等重要政策，而部門首長在管治團隊中有重要職位，須充分掌握事實，外界不需要過分演繹。