議員倡大會暫緩議規 與官員「一問一答」

根據《議事規則》，大會審議階段，官員一般在各議員發言完畢後，才綜合回應。自由黨黨魁鍾國斌日前表示，冀大會審議期間可「一問一答」。建測規園界立法會議員謝偉銓亦去信內會主席李慧琼，建議她與立法會主席梁君彥及政府商討，能否在《草案》恢復二讀時特別安排，例如暫緩執行部分《議事規則》，讓議員與官員能在立法會或全體委員會會議上，較自由地討論《草案》的內容及條文。

劉健儀稱可行 謝偉俊：可考慮

劉健儀回覆本報記者查詢時形容，根據《議事規則》第91條，暫緩執行部分《議事規則》「乜都得」，但過去未試過為官員與議員「一問一答」而暫緩。她說應由政府或議員提出，而不是由立法會主席決定。劉擔心修例「直上大會」，議員在全體委員會就法案發言，但政府官員只能在最後回應，沒有互動並不理想。

議事規則委員會主席謝偉俊表示，大會設計不方便「一問一答」，但有需要可考慮，他認為更理想是6月12日法案在大會「恢復二讀」前，以保安事務委員會會議「一問一答」討論。至於能否以暫緩執行議事規則在大會「一問一答」，他說議事規則並無明文規定，認為立法會主席可參考案例或其他國會的做法。

暫緩有先例 政府為撥款草案動議

2016年，立法會審議版權修訂條例草案期間，政府為先通過臨時撥款草案，動議暫緩執行《議事規則》，調動審議程序，最終獲議員支持通過。

政府將修例「直上大會」審議，行政會議召集人陳智思昨表示，對未能按過去做法成立法案委員會審議修訂感可惜，期望在立法會恢復二讀時有更針對修例的討論。他說，相信商界了解條文和經政府解釋後，會更有信心修例對他們影響不大。