反修例升級 歐盟發外交照會 內會通過撤銷法委會 直上大會

歐盟駐港澳辦事處主任卡諾早於今年3月接受傳媒訪問時，已透露曾就修例向港府表達關注，表示修例會影響歐洲公民，建議港府延長諮詢期，包括諮詢與香港簽訂長期引渡協議的歐盟成員國，而就修例提出外交照會則是首次。歐盟現時有28個成員國，外交照會是指兩地交涉時，其中一方就某項重要事件或議題，向對方提出正式表態。

回歸後首次 學者稱等同「通牒」

國際關係學者、東京國際大學國際戰略研究所副教授李克賢表示，歐盟是首次向香港提出外交照會，他形容這是「通牒式的姿態」，屬態度上升級，相信歐盟是劃下「紅線」，認為通過修例後便不再有一國兩制。熟識國際關係的時事評論員林和立表示，這是香港回歸以來首次有駐港的外交使節向特區政府提出照會，等同警示，反映歐盟反對修例的態度升級。他強調，提出外交照會是強硬手段，等於對通過修例後香港的一國兩制和法治人權等投下不信任票。

另外，立法會內務委員會昨討論政府提出將修例草案繞過法案委員會，直接交上大會審議，於6月12日恢復二讀；政府建議獲建制派支持，在40票贊成、19票反對下通過，實政圓桌田北辰是唯一投反對票的建制派。田於會前批評，直上大會是廢掉法案委員會審議草案的功能，此例一開將「後患無窮」。民建聯周浩鼎昨另外提出撤銷成立法委會，亦在建制派支持下通過。

昨日內會會議長近5小時，其間民主派多番提出規程問題，毛孟靜、朱凱廸、區諾軒和許智峯4名民主派議員，先後因離開座位抗議被主席李慧琼驅逐，會議一度暫停。公民黨楊岳橋曾提出中止討論法委會去向，但被李慧琼拒絕。

民主黨涂謹申形容，議會並無失效，以他作為「主席」的法案委員會仍然有開會，他說議會對修例有重大分歧，市民相當關注，政府卻連舉行三方會談的誠意也缺乏，將草案直上大會是非常不負責任；而台灣已表明修例後不會申請移交台灣殺人案疑犯，反映修例並不緊急。

泛民斥跪低 鍾國斌：妥協下爭權益

民建聯蔣麗芸批評，議會混亂情况猶如電影《屍殺列車》；經民聯林健鋒形容，直上大會是迫不得已，稱非常時間要用非常措施。對於民主派會上批評商界議員在中央表態後「跪低」，自由黨黨魁鍾國斌形容該黨從不出賣商界，該黨做事是在妥協情况下爭取權益。

保安委會擬邀官員回應提問

立法會保安事務委員會主席陳克勤昨表示，有意在下周五（31日）舉行特別會議，邀請保安局長李家超和相關官員出席，以解釋修例和回應議員提問，亦打算將6月4日舉行的委員會例會，改為討論修例。陳克勤表示，此舉是希望提供討論修例的平台，程序上不會影響修例進展。本報昨向保安局查詢李家超會否出席有關會議，截稿前未獲回覆。

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