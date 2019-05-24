德外交部：關注港反對派政治空間收窄 北京促停止干涉港事

陸慷昨日在例行記者會上強調，香港事務全屬中國內政，任何其他國家、組織或個人都無權干預。他說，香港是法治社會，居民享有的權利和自由依法得到充分保障，這事實不容否認。

黃台仰稱不再主張港獨

更重港人權狀况

繼《紐約時報》和《金融時報》等，法新社昨日亦刊出黃台仰專訪，黃稱自己的政治立場已經軟化，不再主張香港獨立，目前更重要的是香港的人權狀况和港人身分。黃台仰提及早前在難民營的心路歷程，稱等候審批難民身分期間，因未知前路如何，心情非常忐忑，未能認真學習德文；至知悉獲得難民身分後，始能放鬆下來規劃前路，打算在德文及格後於當地進修哲學和政治學。

劉兆佳料中德關係影響有限

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，難以揣測德國向兩人批出難民身分是否出於政治原因，因為德國方面至今未有交代。他認為，德國此舉會觸及中德關係，因會令中央政府質疑這是西方遏制中國的舉動，但相信事件對兩國關係影響有限，一來兩人知名度低，二來中國在全心應對美國的前提下，會希望處理好與歐洲國家的關係。

民主黨立法會議員涂謹申昨日接受港台訪問時認為，德國審批難民結果並非政治決定，而是一個司法判斷，當德國給予兩人難民身分，反映德國認為他們返港後會受逼害，這會打擊香港國際聲譽。

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀在同一節目表示，德國給予兩人難民身分，反映德國認為他們返港後會受到逼害，相關指控非常嚴重，影響香港法庭聲譽，認為特區政府應反駁。她又認為德國或被兩人「誤導」，才批出難民身分。