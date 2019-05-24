《刑事互助》修例 鍾國斌憂凍結財產或礙營商

稱逃犯例「拉人」 互助例「封艇」

今次修訂《刑事互助條例》，將會移除「不適用於中國其他部分」的地理限制；保安局回應立法會高級助理法律顧問的提問，就《刑事互助條例》方面，提到條例範圍除了提供訊問證人、交出文件或物件的協助外，亦包括搜查或檢取證據、凍結沒收財產等協助（見表）。

鍾國斌昨向本報表示，若修訂《逃犯條例》是「拉人」，修訂《刑事互助條例》便是「封艇」，但後者較少人留意，政府亦鮮有提及此部分的程序。被問到若因當局蒐證而被凍結資產，營商會否有麻煩？鍾國斌稱「一定」，並舉例若有關的人面臨引渡，同時資產被凍結，可如何籌集申請司法覆核的訟費，「是否要找邦民（借貸）？」

鍾國斌並指出，因貪污等原因而被充公資產是國際慣例，但舉例若有關疑犯因犯罪而獲益2000萬元，其後來港買樓，市值升至1億元，當局應充公的金額又是多少？

盼政府解答執行疑問

雖然疑問不少，但鍾國斌相信中央不會在無理據下行使條例，憂慮並非很大，亦認為個案不會太多，然而香港政府如何執行卻無人知悉。因此，他認為在大會審議時應安排官員「一問一答」形式，或政府另行安排場合解答商界疑問。

香港大學法律學院教授陳文敏過往曾向本報表示，今次《刑事互助條例》修例剔除地域限制，兩地亦須先簽訂協議，相信香港警方會按程序行事；但《逃犯條例》修訂後，被告或未能獲公平審訊，故認為《刑事互助條例》影響相對較小。