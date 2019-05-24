是否直上大會 內會今表決

多名建制派議員早前去信內會表明支持將草案直上大會和解散法委會，民主派則去信反對，立法會秘書處昨發出今日內會會議議程，7項須予表決的建議，排首位是「直上大會」建議，秘書處指明，政府建議若獲通過，議程其後的部分反對直上大會的建議，將不予表決。

泛民：表決不通過

政府仍可直上大會

有民主派議員認為，今日內會會議不算重要，因即使未能表決建議，政府仍能將草案直接交上大會，故民主派今日或只以提出規程問題和發表意見為主，料不會有大衝突。

另外，「民主動力」昨發表由133名民主派區議員和增選委員參與的聯署聲明，反對18區區議會主席早前發表支持修例直上大會的聲明。聲明批評各區議會主席繞過恒常討論程序，在未獲區議會動議通過和授權下支持修例直上大會，是「擅自表態、騎劫民意」，無視立法會程序傳統以及區議員和市民的反對意見。民主動力召集人趙家賢批評18區區議會主席的做法模糊公眾視線，當民主派代表「無到」，令市民以為聲明是代表全體區議員立場。