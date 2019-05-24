移交門檻逾5年 胡漢清倡定罪者可申回港服刑

晤李家超提7建議

本身是資深大律師的胡漢清未有引述李家超對建議的回應，但稱感覺到對方重視保障人權。他指自己曾向基本法委員會委員陳弘毅闡述建議，獲對方認同，上月曾在北京向港澳辦副主任鄧中華提及建議，惟他拒透露對方立場。

不認同港人港審

「道義上說不通」

胡漢清形容香港修例是「自動獻身」，將疑犯移交到外地，故應提供更多保障。他提出，在個案移交安排下，香港應由區域法院而非現行的裁判法院，負責有關審理移交申請的聆訊；同時建議在疑犯被警方拘捕後、在接受法庭聆訊前，可申請保釋候審。他亦認為政府考慮是否移交疑犯時，應顧及《人權法》下有關對被移交者的保障。

對於陳弘毅早前發文稱「港人港審」方案值得支持，胡漢清不表同意，認為要求外地不能審理香港的人，「在道義上是說不通」、「自把自為」，強調不應只考慮香港一方。

胡漢清認為，不應以政治有色眼鏡看修例或將修例魔鬼化；對於特區政府以台灣殺人案為由推動修例，但台方近期已表明修例後也或不會申請移交港人疑犯陳同佳，他說自己「不理（移交陳同佳）成不成事，先談制度」，政府如何推銷修例是政府的事。