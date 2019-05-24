政府動員推修例 今召首長簡介 逃犯例通過前 籲司局長停休假

對於首長級官員今日要出席簡介會及各部門要如何配合修例，政務司長辦公室回覆稱：「特區政府不時會就主要政府政策措施，作內部溝通。」

另外，立法會內務委員會今日開會，討論如何處理修訂《逃犯條例》法案委員會（見另稿）。

各局向外解釋 盼除坊間憂慮

本報獲多個消息證實，政府高層早前在一個內部會議中討論修訂逃犯條例的工作，當中提及3司13局問責團隊要有隊形，呼籲問責官員盡量在修例完成前留守崗位，但並非硬指令。據知，有官員因此取消休假；亦有官員有家事或早有安排，仍可短暫休假。會議中亦要求各局想方法協助推銷修例，當中主要是設平台、辦講座，例如商務及經濟發展局會安排保安局官員向商界解釋、政制及內地事務局則安排上述官員見人大代表、政協委員等。消息稱，政府要做的是釋除坊間對條例和制度的憂慮和做好解說。

同時，政務司長張建宗發出指示，要求各部門首長今晨到政總演講廳參加簡介會，由保安局及律政司代表為高級公務員「補習」。另有消息人士稱，其實政府過往在有重要政策推出時，都會辦類似的大型簡介會，讓高層明白政府的工作優次及政策內容，及如何配合。有官員私下說，保安局或律政司之前未有向他們簡介或提供「雞精」資料，故他們也不敢貿然向界別推銷修例。

紀律部隊協會日前表態

聶元風認特首辦曾問立場

多個紀律部隊協會日前分別致函特首表態支持修例，當中消防處職工總會在信中表示「彰顯公義是我們紀律部隊的天職」，該會「支持修例以彌補法例上的不足」；就多個工會此舉令外界質疑不符公務員須保持政治中立原則，消防處職工總會主席聶元風接受本報查詢時承認，最近政府內部有人幾次問及總會立場，當中包括特首辦官員。聶元風說，總會認為逃犯條例議題敏感，而他認為作為公務員要保持政治中立，故致函僅表示支持政府施政和這條例草案，「至於條例細則裏面如何執行，要立法會審議」。

被問為何撐政府一事沒有先諮詢會員意見，聶元風解釋稱，「不希望討論逃犯條例，因一討論便牽涉政治立場」。他堅持致函特首這個舉動仍是「政治中立」，被問到有會員因此感到不滿，甚至欲退會，他說會向他們解釋。

特首辦：沒向公務員團體施壓

本報向特首辦查詢，特首辦回應表示，一直與不同團體溝通聯絡，稱沒有向任何公務員團體施壓，無回應有否要求工會表態。

同一回覆中提到，公務員事務局稱公務員須恪守政治中立；公務員政治中立是指不論公務員本身的政治信念為何，「必須對在任的行政長官及政府完全忠誠」，竭盡所能地履行職務。該局指出，公務員和其他市民一樣，享有法例賦予的一般公民及政治權利，例如人權法中保障發表自由之權利，但公務員須確保自己所發表的意見，無礙他們以專業、不偏不倚的態度執行公務。

田北俊：林鄭形象更加出事

逃犯條例修訂引起社會爭議，中聯辦、港澳辦以至主管港澳事務的國務院副總理韓正先後表態支持港府修例，自由黨榮譽主席田北俊昨早在商台節目表示，從不覺得修例是香港內部事項，不認為中聯辦就此與港區人大代表和全國政協委員開會屬干預，但中聯辦此舉會令特首林鄭月娥的管治形象「更加出事」。他又說，覺得建制派議員聽中聯辦多於特首，這會令人質疑是否林太辦事不力，令中聯辦也要主動發聲表態。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676