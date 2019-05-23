「一問一答」審議是否不可行 梁君彥：大約正確

稱需研議規 未定加會否

法案委員會階段可讓議員和官員以「一問一答」形式審議法案，但「直上大會」後官員只能在議員發言後一次過總結。自由黨黨魁鍾國斌提出在大會用「一問一答」審議修例，梁君彥昨稱要研究《議事規則》。

泛民聯署批直上大會壞先例

內會明日加長會議時間，討論修例的未來路向，包括政府提出就修例「直上大會」與內會主席磋商。民建聯周浩鼎向內會提交意見稱，相關法案委員會已不能履行職務，建議撤銷；民主派議員聯署批評政府「直上大會」的舉動立下極壞先例，要求內會反對。立法會前秘書長吳文華回覆查詢稱，政府有權以書面預告恢復二讀，但必須符合議事規則第54（5），即與內會主席磋商和給予12整天通知。

田北辰：續反映意見

另外，身兼港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正前日表示，中央政府完全支持港府的修例工作。提出「港人港審」建議的港區人大代表田北辰昨強調，接受修例提出的「單次個案式」移交罪犯，但需十分小心和謹慎，他會繼續反映意見，因這是香港主流民意，「有無奇蹟出現我不知道，如會否在大會有修正，為引渡港人提高保障」。

全國政協、經民聯副主席林健鋒表示，支持法案直上大會審議，又提出可引渡刑期由3年增加到7至10年，即刑罰重的嚴重罪行才可移交。