林鄭：政治現實令23條立法更難

稱法院把關 特首難自把自為

林太昨出席立法會「短問短答」環節，多名議員追問修例事宜。當中何君堯引述政府稱過去「鴕鳥」了20多年，今日亦果斷修例面對問題，但23條是憲制責任，林太說要爭取較好社會氛圍立法，「這氛圍都是一個海市蜃樓」。林太稱上任至今都希望創造有利條件立法，「可惜距離這個目標愈來愈遠」。

議會陣線區諾軒質疑，林太自詡毋須中聯辦拉票，但國務院副總理韓正、中聯辦主任王志民卻先後下命令。林太回應時則不點名批評議員持雙重標準，若中央說話就是干預、破壞一國兩制，議員邀請外國介入卻像理所當然，「甚至教外國官員怎樣對待我，要用什麼方法，公開信、致電，以阻止行政長官做一些事，又視之為好像很正常」。

梁美芬倡須移交方確保更多條件

建制派議員亦對修例表達關注，行會成員、工聯會黃國健問及，希望移交要由中央人民最高法院等中央部門提出，是否與中央取得共識；經民聯梁美芬建議考慮派遣觀察員、要求請求移交方確保更多條件才交往法院。林太稱整理了近月聽到的意見，部分已向中央說明，冀就涉及內地與香港安排的意見有全面回應。

另一邊廂，全國政協主席汪洋昨在北京會見由香港中華總商會會長蔡冠深率領的訪京團，歷時約1小時；會面公開發言時段，汪洋未有評論逃犯條例。蔡冠深會後引述汪洋表示，副總理韓正已清晰表達中央全面支持特區政府修例的立場，希望中總亦支持修例工作。蔡冠深說中總全力支持修例。

白韞六：不希望成避罪天堂

外交部駐港副特派員宋如安前日就修例，為CNN、《金融時報》、《路透社》等外媒舉行吹風會，強調修例的合法、必要和緊迫性，希望外媒公正平衡、客觀報道修例。廉政專員白韞六昨亦表示，知道有香港地區以外的人，在當地干犯貪污、賄賂行為匿藏在港，但未有數據，「我們非常不希望香港成為逃犯的避罪天堂」。